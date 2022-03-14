Рецепт супа из свежей капусты с бараниной

Пошаговый рецепт приготовления

Начинаем приготовление наваристых щей и выливаем в подходящую кастрюлю два литра холодной воды, после чего выкладываем в нее шестьсот граммов нарезанного кусочками мяса баранины на кости, кусочек репчатого лука, после чего прикрываем кастрюлю крышкой и поставив ее на плиту доводим на большой температуре плиты до кипения.

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Мелко нарезаем одну головку репчатого лука и выкладываем его в поставленную на плиту сковороду с добавленными в нее двумя столовыми ложками растительного масла, после чего перемешиваем и обжариваем лук на большой температуре плиты. Натираем на крупной терке одну среднюю морковь, затем выкладываем ее в сковороду с луком и перемешивая обжариваем овощи на большой температуре плиты.

Нарезаем соломкой два болгарских перца и выкладываем в общую сковороду, затем перемешиваем и обжариваем овощи на большой температуре плиты.

Нарезаем небольшим кубиком один помидор и выкладываем в общую сковороду, после чего перемешиваем овощи между собой и продолжаем их обжаривать на большой температуре плиты.

Добавляем в сковороду с овощами два пропущенных через пресс зубчика чеснока, одну треть чайной ложки молотого кориандра, половину чайной ложки хмели-сунели, по вкусу острую аджику, после чего перемешиваем все ингредиенты и тушим овощи две минуты. Высыпаем в сковороду по вкусу сушеную зелень, добавляем в нее лавровый лист, затем перемешиваем все ингредиенты и выключаем плиту.

Нарезаем тонкой соломкой двести граммов белокочанной капусты. Снимаем образовавшуюся пену с закипевшего в кастрюле мясного бульона, после чего прикрываем кастрюлю крышкой и продолжаем готовить мясо один час на средней температуре плиты. Небольшим произвольным кубиком нарезаем три очищенных картофеля и выкладываем в кастрюлю, после чего доведим бульон до кипения на большой температуре плиты.

Выкладываем в кастрюлю нарезанную белокочанную капусту и прикрываем ее крышкой, затем вновь доводим до кипения на большой температуре плиты, после чего высыпаем в кастрюлю по вкусу соль, выкладываем в нее приготовленную овощную заправку из сковороды и хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Прикрываем кастрюлю крышкой и продолжаем готовить суп пятнадцать-двадцать минут полной готовности на малой температуре плиты, после чего приготовленные домашние щи разливаем по порционным тарелкам, добавляем по вкусу сметану и подаем к столу.

Кушать подано!