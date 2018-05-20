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Четыре вкуса

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Галета с картофелем и рыбой

Галеты — один из самых быстрых вариантов выпечки, поэтому, вполне логично приготовить ее в случае визита неожиданных гостей. Я очень люблю галеты, и готовила их много раз — из разного теста, с разными начинками, как в сладком, так и в несладком варианте. Сегодняшняя галета хороша еще и тем, что тесто для нее постное, и при этом очень вкусное.

Ну а начинку можно выбирать по своему вкусу.

Понадобится
  • — 2 1/3 чашки муки
  • — 1 ч.л. разрыхлителя
  • — щепоть соли
  • — 1/2 чашки растительного масла
  • — 1/2 чашки горячей воды

Начинка:

  • — 6-7 шт. картофеля среднего размера
  • — 1 банка консервированной рыбы
  • — 2 ст.л. сливочного масла
  • — соль
  • — черный молотый перец
  1. Муку просеять с солью и разрыхлителем. Смешать масло с горячей водой (почти кипяток).
  2. Влить жидкие ингредиенты в муку и замесить тесто.
  3. Накрыть тесто и дать отдохнуть около 30 минут.
  4. Раскатать тесто в круг около 40 см в диаметре и переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Картофель сварить до полуготовности, нарезать кружками и половину разложить поверх теста, отступая от краев 4-5 см.
  6. Рыбу размять вилкой и выложить поверх картофеля. Сверху разложить оставшиеся кружочки картофеля. Посыпать свежемолотым черным перцем.
  7. Края теста загнуть поверх начинки, укладывая тесто складками.
  8. Смазать растопленным сливочным маслом картофель и тесто, по желанию посыпать кунжутом.
  9. Выпекать в нагретой до 200 град. духовке около 40 мин.
Приятного аппетита!!!
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