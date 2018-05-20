Галета с картофелем и рыбой

Галеты — один из самых быстрых вариантов выпечки, поэтому, вполне логично приготовить ее в случае визита неожиданных гостей. Я очень люблю галеты, и готовила их много раз — из разного теста, с разными начинками, как в сладком, так и в несладком варианте. Сегодняшняя галета хороша еще и тем, что тесто для нее постное, и при этом очень вкусное.
Понадобится
- — 2 1/3 чашки муки
- — 1 ч.л. разрыхлителя
- — щепоть соли
- — 1/2 чашки растительного масла
- — 1/2 чашки горячей воды
Начинка:
- — 6-7 шт. картофеля среднего размера
- — 1 банка консервированной рыбы
- — 2 ст.л. сливочного масла
- — соль
- — черный молотый перец
- Муку просеять с солью и разрыхлителем. Смешать масло с горячей водой (почти кипяток).
- Влить жидкие ингредиенты в муку и замесить тесто.
- Накрыть тесто и дать отдохнуть около 30 минут.
- Раскатать тесто в круг около 40 см в диаметре и переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Картофель сварить до полуготовности, нарезать кружками и половину разложить поверх теста, отступая от краев 4-5 см.
- Рыбу размять вилкой и выложить поверх картофеля. Сверху разложить оставшиеся кружочки картофеля. Посыпать свежемолотым черным перцем.
- Края теста загнуть поверх начинки, укладывая тесто складками.
- Смазать растопленным сливочным маслом картофель и тесто, по желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать в нагретой до 200 град. духовке около 40 мин.
Приятного аппетита!!!
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