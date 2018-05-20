Галета с картофелем и рыбой

Галеты — один из самых быстрых вариантов выпечки, поэтому, вполне логично приготовить ее в случае визита неожиданных гостей. Я очень люблю галеты, и готовила их много раз — из разного теста, с разными начинками, как в сладком, так и в несладком варианте. Сегодняшняя галета хороша еще и тем, что тесто для нее постное, и при этом очень вкусное.

Понадобится

— 2 1/3 чашки муки

— 1 ч.л. разрыхлителя

— щепоть соли

— 1/2 чашки растительного масла

— 1/2 чашки горячей воды Начинка: — 6-7 шт. картофеля среднего размера

— 1 банка консервированной рыбы

— 2 ст.л. сливочного масла

— соль

— черный молотый перец Муку просеять с солью и разрыхлителем. Смешать масло с горячей водой (почти кипяток). Влить жидкие ингредиенты в муку и замесить тесто. Накрыть тесто и дать отдохнуть около 30 минут. Раскатать тесто в круг около 40 см в диаметре и переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Картофель сварить до полуготовности, нарезать кружками и половину разложить поверх теста, отступая от краев 4-5 см. Рыбу размять вилкой и выложить поверх картофеля. Сверху разложить оставшиеся кружочки картофеля. Посыпать свежемолотым черным перцем. Края теста загнуть поверх начинки, укладывая тесто складками. Смазать растопленным сливочным маслом картофель и тесто, по желанию посыпать кунжутом. Выпекать в нагретой до 200 град. духовке около 40 мин.

Приятного аппетита!!!

Ну а начинку можно выбирать по своему вкусу.