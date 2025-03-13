Готовим яичницу по-итальянски

Ингредиенты

яйца – 5шт

лук репчатый – 1шт

помидоры – 100 г

болгарский перец – 1шт

веточки базилика – 2шт

сыр моцарелла (маленькие шарики)– 8шт

перетертые томаты – 100 мл

растительное масло

итальянские травы – 2ч.л

соль

Рецепт приготовления

Начинаем с подготовки овощей. Головку лука нарезаем мелким кубиком.

Этот ингредиент опциональный, если вы не любите лук, то можете обойтись без него. Нарезаем помидоры. Я использую помидоры черри но это не принципиально и на итоговом вкусе никак не скажется, просто у меня в холодильнике, на момент записи рецепта, оказались только они. Болгарский перец избавляем от сердцевины с семенами. Саму мякоть перца нарезаем кубиком среднего размера.

С веточек базилика снимаем листья, их я буду использовать для украшения яичницы. Оставшиеся веточки мелко нарезаем.

Сразу же, чтобы потом не возвращаться к разделочной доске, нарезаем сыр моцарелла. У меня он в форме маленьких шариков. Для приготовления я буду использовать 8 штук. Каждый шарик моцареллы надо разрезать на 4 части.

Ставим сковороду на средний огонь. Наливаем в неё немного растительного масла и даём ему разогреться. Выкладываем в сковороду лук и немного обжариваем его, до прозрачности.

Далее в сковороду отправляем помидоры, болгарский перец и мелко нарезанные стебли базилика. Добавляем соль, чтобы овощи начали активнее выделять сок. Тушим овощи, периодически помешивая в течении 5 минут. Добавляем в сковороду с овощами 100 мл перетёртых томатов и 2 ч.л. итальянских трав.

Перемешиваем всё вместе и доводим жидкость в сковороде до кипения. Разбиваем в сковороду 5 штук. Сверху яйца посыпаем кусочками сыра моцарелла, который мы нарезали чуть ранее и украшаем листиками базилика. Закрываем сковороду крышкой и на слабом огне даём яичнице приготовиться, а сыру расплавится. На приготовление у вас уйдёт около 10 минут.

Затем снимаем яичницу с огня и подаём к столу.

Кушать подано!