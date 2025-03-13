Готовим яичницу по-итальянски

Ингредиенты
- яйца – 5шт
- лук репчатый – 1шт
- помидоры – 100 г
- болгарский перец – 1шт
- веточки базилика – 2шт
- сыр моцарелла (маленькие шарики)– 8шт
- перетертые томаты – 100 мл
- растительное масло
- итальянские травы – 2ч.л
- соль
Рецепт приготовления
Начинаем с подготовки овощей. Головку лука нарезаем мелким кубиком.
С веточек базилика снимаем листья, их я буду использовать для украшения яичницы. Оставшиеся веточки мелко нарезаем.
Сразу же, чтобы потом не возвращаться к разделочной доске, нарезаем сыр моцарелла. У меня он в форме маленьких шариков. Для приготовления я буду использовать 8 штук. Каждый шарик моцареллы надо разрезать на 4 части.
Ставим сковороду на средний огонь. Наливаем в неё немного растительного масла и даём ему разогреться. Выкладываем в сковороду лук и немного обжариваем его, до прозрачности.
Далее в сковороду отправляем помидоры, болгарский перец и мелко нарезанные стебли базилика. Добавляем соль, чтобы овощи начали активнее выделять сок. Тушим овощи, периодически помешивая в течении 5 минут. Добавляем в сковороду с овощами 100 мл перетёртых томатов и 2 ч.л. итальянских трав.
Перемешиваем всё вместе и доводим жидкость в сковороде до кипения. Разбиваем в сковороду 5 штук. Сверху яйца посыпаем кусочками сыра моцарелла, который мы нарезали чуть ранее и украшаем листиками базилика. Закрываем сковороду крышкой и на слабом огне даём яичнице приготовиться, а сыру расплавится. На приготовление у вас уйдёт около 10 минут.
Затем снимаем яичницу с огня и подаём к столу.
Кушать подано!
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