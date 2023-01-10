Рецепт быстрого супа с рисом и мясом

Ингредиенты
на 3-х литровую кастрюлю:
тушёная говядина – 1 банка (450 мл.)
лечо – 1 банка (700 мл.)
вода – 1,5 литра
картофель – 450 гр.
рис – 70 гр.
морковь – 150 гр.
репчатый лук – 90 гр
растительное масло – 1-2 ст.л.
зелень (укроп, петрушка)
соль
Рецепт приготовления
Ставим на плиту трёхлитровую кастрюлю.
Наливаем 1-2 соловые ложки растительного масла и обжариваем на нём лук и морковь, нарезанные мелким кубиком, около пяти минут.
Вливаем полтора литра кипятка.
Сразу добавляем картофель нарезанный средним кубиком. Как только закипит, добавляем промытый рис.
Готовим 10 минут.
Добавляем банку тушёнки и готовим ещё 10 минут.
Затем добавляем банку лечо, доводим суп до кипения, добавляем мелконарезанную зелень и даём супу настоятся 10 минут.
Суп получается красивый, ароматный, сытный и очень вкусный.
Кушать подано!
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