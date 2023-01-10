Рецепт быстрого супа с рисом и мясом

на 3-х литровую кастрюлю:

тушёная говядина – 1 банка (450 мл.)

лечо – 1 банка (700 мл.)

вода – 1,5 литра

картофель – 450 гр.

рис – 70 гр.

морковь – 150 гр.

репчатый лук – 90 гр

растительное масло – 1-2 ст.л.

зелень (укроп, петрушка)

соль

Ставим на плиту трёхлитровую кастрюлю.

Наливаем 1-2 соловые ложки растительного масла и обжариваем на нём лук и морковь, нарезанные мелким кубиком, около пяти минут.

Вливаем полтора литра кипятка.

Сразу добавляем картофель нарезанный средним кубиком. Как только закипит, добавляем промытый рис.

Готовим 10 минут.

Добавляем банку тушёнки и готовим ещё 10 минут.

Затем добавляем банку лечо, доводим суп до кипения, добавляем мелконарезанную зелень и даём супу настоятся 10 минут.

Суп получается красивый, ароматный, сытный и очень вкусный.

Кушать подано!