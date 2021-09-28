Кесадилья с фаршем и сыром по-домашнему

Ингредиенты
- фарш домашний или куриный - 200 гр
- сыр твердых сортов - 250-300 гр
- помидор - 1 шт
- соль
- перец, любимые приправы -
- соус сальса - 2-3 ст.л.
- лепешка тортилья - 2 шт.
- сметана
Рецепт приготовления
Домашний фарш обжарьте на сковороде. Добавьте столовую ложку соуса сальса. Если нет, можно заменить кетчупом. Добавьте соль, перец и приправы. При обжаривании фарш хорошо измельчите лопаткой.
Помидор нарежьте тонкими дольками.
Сыр натрите на крупной тёрке.
Возьмите лепешку, одну половинку промажьте соусом сальса, выложите половину фарша и посыпьте сыром. Сыра можно брать побольше. Закройте другой стороной лепешки и подпеките с 2 сторон на сковороде или гриле до хрустящей корочки.
Вторую лепешку промажьте соусом, выложите оставшийся сыр и нарезанную дольками помидорку. Закройте и подпеките.
Готовую кесадилью нарежьте на 3 равные части и подайте со сметаной.
Кушать подано!