Кесадилья с фаршем и сыром по-домашнему

Рецепт приготовления

Домашний фарш обжарьте на сковороде. Добавьте столовую ложку соуса сальса. Если нет, можно заменить кетчупом. Добавьте соль, перец и приправы. При обжаривании фарш хорошо измельчите лопаткой.

Помидор нарежьте тонкими дольками.

Сыр натрите на крупной тёрке.

Возьмите лепешку, одну половинку промажьте соусом сальса, выложите половину фарша и посыпьте сыром. Сыра можно брать побольше. Закройте другой стороной лепешки и подпеките с 2 сторон на сковороде или гриле до хрустящей корочки.

Вторую лепешку промажьте соусом, выложите оставшийся сыр и нарезанную дольками помидорку. Закройте и подпеките.

Готовую кесадилью нарежьте на 3 равные части и подайте со сметаной.

Кушать подано!