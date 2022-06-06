Рецепт вкусных осетинских пирогов

Ингредиенты
тесто:
мука – 500-550 гр.
теплая вода – 400 мл.
соль – 1 ч.л.
сахар – 1 ч.л.
дрожжи – 1 ч.л.
сухое молоко (по желанию) – 2 ч.л.
растительное масло – 2-3 ст.л.
начинка:
картофель – 300-350 гр.
адыгейский (осетинский) сыр – 280-300 гр.
сливочное масло – 50-60 гр.
соль
дополнительно:
мука (50-60 гр. ) – на подпыл
сливочное масло (50-60 гр. ) – для смазывания пирогов
Рецепт приготовления
Замесить тесто:
смешать муку, соль, сахар, дрожжи и сухое молоко (последнее не обязательно)
добавить теплую воду (половину воды можно заменить молоком)
замесить жидковатое и липнущее к рукам тесто (при необходимости можно добавить немного муки)
добавить растительное масло – вымешивать, пока масло не впитается
Накрыть емкость с тестом крышкой/пищевой пленкой – оставить в теплом места на 60-90 минут (до увеличения в 2-3 раза)
Приготовить начинку:
отварить в подсоленной воде картофель
приготовить картофельное пюре с добавлением сливочного масла
раскрошить адыгейский сыр – при необходимости посолить
смешать картофельное пюре и измельченный сыр
Разделить начинку на три части
Обмять подошедшее тесто и выложить его на припыленную мукой рабочую поверхность
Разделить тесто на три части
Сформировать пироги:
кусок теста руками растянуть в небольшую лепешку
на середину лепешки выложить одну часть начинки
собираем вокруг начинки концы лепешки (как бы пряча начинку в мешок)
защипываем все концы теста вместе, скрепляя их между собой
перевернуть заготовку швом вниз
руками растянуть заготовку в небольшую лепешку
переложить лепешку на пергаментную бумагу швом вниз
растянуть лепешку еще больше (24-26 сам в диаметре)
по центру лепешки сделать отверстие в верхнем слое теста
Выпекать пироги в разогретой до 200-220 градусов духовке 10-25 минут (или при 250 градусах 5-7 минут).
Кушать подано!
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