Рецепт вкусных осетинских пирогов

Ингредиенты

тесто:

мука – 500-550 гр.

теплая вода – 400 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

дрожжи – 1 ч.л.

сухое молоко (по желанию) – 2 ч.л.

растительное масло – 2-3 ст.л.

начинка:

картофель – 300-350 гр.

адыгейский (осетинский) сыр – 280-300 гр.

сливочное масло – 50-60 гр.

соль

дополнительно:

мука (50-60 гр. ) – на подпыл

сливочное масло (50-60 гр. ) – для смазывания пирогов

Рецепт приготовления

Замесить тесто:

смешать муку, соль, сахар, дрожжи и сухое молоко (последнее не обязательно)

добавить теплую воду (половину воды можно заменить молоком)

замесить жидковатое и липнущее к рукам тесто (при необходимости можно добавить немного муки)

добавить растительное масло – вымешивать, пока масло не впитается

Накрыть емкость с тестом крышкой/пищевой пленкой – оставить в теплом места на 60-90 минут (до увеличения в 2-3 раза)

Приготовить начинку:

отварить в подсоленной воде картофель

приготовить картофельное пюре с добавлением сливочного масла

раскрошить адыгейский сыр – при необходимости посолить

смешать картофельное пюре и измельченный сыр

Разделить начинку на три части

Обмять подошедшее тесто и выложить его на припыленную мукой рабочую поверхность

Разделить тесто на три части

Сформировать пироги:

кусок теста руками растянуть в небольшую лепешку

на середину лепешки выложить одну часть начинки

собираем вокруг начинки концы лепешки (как бы пряча начинку в мешок)

защипываем все концы теста вместе, скрепляя их между собой

перевернуть заготовку швом вниз

руками растянуть заготовку в небольшую лепешку

переложить лепешку на пергаментную бумагу швом вниз

растянуть лепешку еще больше (24-26 сам в диаметре)

по центру лепешки сделать отверстие в верхнем слое теста

Выпекать пироги в разогретой до 200-220 градусов духовке 10-25 минут (или при 250 градусах 5-7 минут).

Кушать подано!