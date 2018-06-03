Котлеты из скумбрии

Свежемороженая скумбрия — отличный продукт для богатой кулинарной фантазии. И целиком запечь с овощами можно, и кусочками обжарить да потушить, и замариновать в душистом рассоле. И важно, что стоит-то рыба приемлемо!

На этот раз предлагаем из скумбрии приготовить котлеты. Рецепт отличается от подобных ему тем, что рыбное филе перед перемалыванием в фарш маринуют в лимонном соке и душистых специях.

Кулинарный прием позволяет легко устранить специфический запах скумбрии. Не отличающаяся особой дороговизной рыба приобретает изысканные вкусовые качества и аромат.

Вместо размоченного хлеба к рыбному фаршу можно добавить отварной рис, получится не менее вкусно. Жирность сметаны в ингредиентах не принципиальна, она нужна для связки, поэтому вполне заменяема густым йогуртом.

Ингредиенты Скумбрия 2 шт. Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Хлеб 120 г Яйцо 1 шт. Лимон 0,5 шт. Чеснок 3 зуб. Сметана 30 г Подсолнечное масло 2 ст. л. Соль по вкусу Приправа для рыбы по вкусу Молоко 100 мл Пшеничная мука 4 ст. л.

Приготовление Рыбу филируйте. Половинки филе полейте лимонным соком, посыпьте приправой для рыбы и оставьте на 1–2 часа. Лук нарежьте, морковь натрите. Спассеруйте овощи в небольшом количестве подсолнечного масла. Замаринованное филе пропустите через мясорубку вместе с поджаркой и чесноком. Добавьте к смеси сметану, яйцо, размоченный в молоке хлеб. Тщательно перемешайте массу. Сформируйте котлеты среднего размера, обваляйте каждую в муке. Жарьте котлеты под крышкой до получения золотистой корочки с обеих сторон.

Котлеты готовы! Зовите семейство к столу. Подавайте угощение с овощным гарниром, отварным картофелем или рисом.