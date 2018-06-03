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Четыре вкуса

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Котлеты из скумбрии

Котлеты из скумбрии

Свежемороженая скумбрия — отличный продукт для богатой кулинарной фантазии. И целиком запечь с овощами можно, и кусочками обжарить да потушить, и замариновать в душистом рассоле. И важно, что стоит-то рыба приемлемо!

На этот раз предлагаем из скумбрии приготовить котлеты. Рецепт отличается от подобных ему тем, что рыбное филе перед перемалыванием в фарш маринуют в лимонном соке и душистых специях.

Кулинарный прием позволяет легко устранить специфический запах скумбрии. Не отличающаяся особой дороговизной рыба приобретает изысканные вкусовые качества и аромат.

Вместо размоченного хлеба к рыбному фаршу можно добавить отварной рис, получится не менее вкусно. Жирность сметаны в ингредиентах не принципиальна, она нужна для связки, поэтому вполне заменяема густым йогуртом.

Ингредиенты

    Скумбрия 2 шт.
    Морковь 1 шт.
    Лук 1 шт.
    Хлеб 120 г
    Яйцо 1 шт.
    Лимон 0,5 шт.
    Чеснок 3 зуб.
    Сметана 30 г
    Подсолнечное масло 2 ст. л.
    Соль по вкусу
    Приправа для рыбы по вкусу
    Молоко 100 мл
    Пшеничная мука 4 ст. л.

Приготовление

  1. Рыбу филируйте. Половинки филе полейте лимонным соком, посыпьте приправой для рыбы и оставьте на 1–2 часа.котлеты из скумбрии
  2. Лук нарежьте, морковь натрите. Спассеруйте овощи в небольшом количестве подсолнечного масла.котлеты из скумбрии
  3. Замаринованное филе пропустите через мясорубку вместе с поджаркой и чесноком. Добавьте к смеси сметану, яйцо, размоченный в молоке хлеб. Тщательно перемешайте массу.
  4. Сформируйте котлеты среднего размера, обваляйте каждую в муке. Жарьте котлеты под крышкой до получения золотистой корочки с обеих сторон.котлеты из скумбриикотлеты из скумбрии
Котлеты готовы! Зовите семейство к столу. Подавайте угощение с овощным гарниром, отварным картофелем или рисом.
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