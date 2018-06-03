Котлеты из скумбрии

Свежемороженая скумбрия — отличный продукт для богатой кулинарной фантазии. И целиком запечь с овощами можно, и кусочками обжарить да потушить, и замариновать в душистом рассоле. И важно, что стоит-то рыба приемлемо!
На этот раз предлагаем из скумбрии приготовить котлеты. Рецепт отличается от подобных ему тем, что рыбное филе перед перемалыванием в фарш маринуют в лимонном соке и душистых специях.
Вместо размоченного хлеба к рыбному фаршу можно добавить отварной рис, получится не менее вкусно. Жирность сметаны в ингредиентах не принципиальна, она нужна для связки, поэтому вполне заменяема густым йогуртом.
Ингредиенты
- Скумбрия 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Хлеб 120 г
- Яйцо 1 шт.
- Лимон 0,5 шт.
- Чеснок 3 зуб.
- Сметана 30 г
- Подсолнечное масло 2 ст. л.
- Соль по вкусу
- Приправа для рыбы по вкусу
- Молоко 100 мл
- Пшеничная мука 4 ст. л.
Приготовление
- Рыбу филируйте. Половинки филе полейте лимонным соком, посыпьте приправой для рыбы и оставьте на 1–2 часа.
- Лук нарежьте, морковь натрите. Спассеруйте овощи в небольшом количестве подсолнечного масла.
- Замаринованное филе пропустите через мясорубку вместе с поджаркой и чесноком. Добавьте к смеси сметану, яйцо, размоченный в молоке хлеб. Тщательно перемешайте массу.
- Сформируйте котлеты среднего размера, обваляйте каждую в муке. Жарьте котлеты под крышкой до получения золотистой корочки с обеих сторон.
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