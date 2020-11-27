Растем весело: Nesquik запускает #NesquikCoolRules

Если задуматься, фразу «как встретишь, так и проведешь» справедливо употреблять не только в отношении Нового года, но и каждого нового дня. От того, каким будет ваше утро, зависит очень многое: настроение, тонус, эффективность. Именно поэтому миллионы людей начинают свой день вкусным и полезным завтраком вместе с какао NESQUIK. Казалось бы, просто стакан какао? Но на самом деле, это значительно больше: приятные минуты, которые вы проводите вместе с близкими, задающие тон целому дню.

NESQUIK на рынке России больше 20 лет, так что не будет преувеличением сказать, что на продуктах NESQUIK выросли целые поколения. Как любая марка с историей, NESQUIK не раз обновлялся, чтобы соответствовать времени. В 2020-м это происходит снова: бренд запускает кампанию #NesquikCoolRules.

Времена меняются, а с ними – и подход к воспитанию детей. Сегодня все больше родителей понимают, как важно давать ребенку свободу, возможности для личностного и творческого развития, помогать ему расти во всех смыслах. Воспитывать детей, но не управлять ими, позволять иметь собственное пространство и интересы – вот философия современных родителей.

Взять хотя бы тот же завтрак: с сегодняшними детьми директивное «марш завтракать» уже не сработает, но всегда можно сделать так, чтобы они сами с радостью бежали за стол.

Завтрак можно превратить в увлекательную игру. Например, не просто поставить перед ребенком стакан какао NESQUIK, а предложить ему… стать Ученым и провести опыт – что получится, если какао смешать молоком? Уверены, вы сможете придумать и другие семейные ритуалы и забавные правила. Ведь расти нужно весело!

В рамках #NesquikCoolRules многие родители поделятся собственными лайфхаками по воспитанию детей и интересными правилами, которые они соблюдают всей семьей. У кого-то это норматив по ежедневным обниманиям, у других – традиция рассказывать друг другу о счастливых событиях дня, а если сходу вспомнить их не получается – постараться всем вместе найти то, чему можно искренне порадоваться сегодня. Некоторые вывели свою собственную формулу идеального выходного дня, чтобы он всякий раз был насыщенным и веселым. А кто-то знает, как превратить в настоящие приключения даже самые рутинные утренние дела вроде чистки зубов или мытья посуды после завтрака.

Под хэштегом #NesquikCoolRules в Instagram появятся реальные семейные истории и проверенные советы. В кампании примут участие популярные мамы-блогеры. Своими постами в социальных сетях они запустят движение, к которому присоединится множество интернет-пользователей. Ведь чем больше будет опубликовано действенных советов, тем больше станет счастливых семей. Вам тоже хочется поделиться своими семейными #NesquikCoolRules? Присоединяйтесь!

О компании

«Нестле» – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 187 странах мира. Общее число ее сотрудников насчитывает порядка 300 тыс. человек и все они разделяют цель «Нестле» по повышению качества жизни и внесению вклада в здоровое будущее. «Нестле» предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов – от легендарных и известных во всем мире, например, NESCAFÉ или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как «Россия – щедрая душа», Bon Pari и «Быстров». Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.