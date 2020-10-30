Хлеб-гармошка: вкуснейшая выпечка

Хлеб-гармошка просто идеально подойдет к обеду или ужину. Он простой в приготовлении, но намного вкуснее покупного. Готовится хлеб на основе сгущенного молока, которое придает ему особенный вкус.
Необходимые продукты
- 250 миллилитров теплого молока
- 2 столовые ложки сахара
- 7 грамм сухих дрожжей
- 80 грамм сгущенного молока
- 1 куриное яйцо
- 500 грамм пшеничной муки
- 1 чайная ложка соли
- 50 грамм сливочного масла
Для глазури
- 40 грамм сгущенного молока
- 40 грамм сливочного масла
Для смазывания
- 1 желток
- 1 столовая ложка молока
Начинаем приготовление
- В чашку наливаем теплое молоко, добавляем сахар и дрожжи. Туда же кладем сгущенное молоко и вбиваем куриное яйцо. Все взбиваем венчиком до однородной массы.
- В муку добавляем соль и просеиваем.
- В мучную смесь добавляем жидкие ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, а потом постепенной вводим в него размягченное сливочное масло. Вымешиваем тесто 5-7 минут.
- Готовое тесто смазываем растительным маслом, формируем в шар и кладем в миску. Накрываем пленкой и оставляем на расстойку на 1,5-2 часа в теплом месте.
- Через отведенное время тесто обминаем и перекладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Разминаем руками и делим на 2 части. Каждую часть складываем пополам и скатываем в валик, а потом раскатываем в прямоугольный пласт длиной 37-40 см, а ширина по длине вашей формы.
- Получившиеся пласты скатываем в плотный рулетик и тщательно закрепляем шов.
- Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Затем каждую заготовку разрезаем на 8 равных частей, а потом перекладываем в формы.
- Формы накрываем пленкой и оставляем на расстойку в теплом месте на 40-45 минут.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Смешиваем желток с молоком, получившейся смесью смазываем хлеб.
- Отправляем его выпекаться в духовку на 20 минут.
- Приготовим глазурь. Сгущенное молоко смешиваем с размягченным сливочным маслом.
- Достаем готовый хлеб, остужаем 10 минут и смазываем глазурью. Оставляем в таком виде в форме еще на 5-10 минут.
- Затем аккуратно перекладываем на решетку, удаляем пергаментную бумагу и оставляем до полного остывания. А потом можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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