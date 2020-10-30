Хлеб-гармошка: вкуснейшая выпечка

Хлеб-гармошка просто идеально подойдет к обеду или ужину. Он простой в приготовлении, но намного вкуснее покупного. Готовится хлеб на основе сгущенного молока, которое придает ему особенный вкус.

Необходимые продукты

250 миллилитров теплого молока

2 столовые ложки сахара

7 грамм сухих дрожжей

80 грамм сгущенного молока

1 куриное яйцо

500 грамм пшеничной муки

1 чайная ложка соли

50 грамм сливочного масла

Для глазури

40 грамм сгущенного молока

40 грамм сливочного масла

Для смазывания

1 желток

1 столовая ложка молока

Начинаем приготовление

В чашку наливаем теплое молоко, добавляем сахар и дрожжи. Туда же кладем сгущенное молоко и вбиваем куриное яйцо. Все взбиваем венчиком до однородной массы. В муку добавляем соль и просеиваем. В мучную смесь добавляем жидкие ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, а потом постепенной вводим в него размягченное сливочное масло. Вымешиваем тесто 5-7 минут. Готовое тесто смазываем растительным маслом, формируем в шар и кладем в миску. Накрываем пленкой и оставляем на расстойку на 1,5-2 часа в теплом месте. Через отведенное время тесто обминаем и перекладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Разминаем руками и делим на 2 части. Каждую часть складываем пополам и скатываем в валик, а потом раскатываем в прямоугольный пласт длиной 37-40 см, а ширина по длине вашей формы. Получившиеся пласты скатываем в плотный рулетик и тщательно закрепляем шов. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Затем каждую заготовку разрезаем на 8 равных частей, а потом перекладываем в формы. Формы накрываем пленкой и оставляем на расстойку в теплом месте на 40-45 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов. Смешиваем желток с молоком, получившейся смесью смазываем хлеб. Отправляем его выпекаться в духовку на 20 минут. Приготовим глазурь. Сгущенное молоко смешиваем с размягченным сливочным маслом. Достаем готовый хлеб, остужаем 10 минут и смазываем глазурью. Оставляем в таком виде в форме еще на 5-10 минут. Затем аккуратно перекладываем на решетку, удаляем пергаментную бумагу и оставляем до полного остывания. А потом можно подавать к столу.

Приятного аппетита!