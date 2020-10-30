Четыре вкуса

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Хлеб-гармошка: вкуснейшая выпечка

Хлеб-гармошка просто идеально подойдет к обеду или ужину. Он простой в приготовлении, но намного вкуснее покупного. Готовится хлеб на основе сгущенного молока, которое придает ему особенный вкус.

Необходимые продукты

  • 250 миллилитров теплого молока
  • 2 столовые ложки сахара
  • 7 грамм сухих дрожжей
  • 80 грамм сгущенного молока
  • 1 куриное яйцо
  • 500 грамм пшеничной муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 50 грамм сливочного масла

Для глазури

  • 40 грамм сгущенного молока
  • 40 грамм сливочного масла

Для смазывания

  • 1 желток
  • 1 столовая ложка молока

Начинаем приготовление

    1. В чашку наливаем теплое молоко, добавляем сахар и дрожжи. Туда же кладем сгущенное молоко и вбиваем куриное яйцо. Все взбиваем венчиком до однородной массы.
    2. В муку добавляем соль и просеиваем.
    3. В мучную смесь добавляем жидкие ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, а потом постепенной вводим в него размягченное сливочное масло. Вымешиваем тесто 5-7 минут.
    4. Готовое тесто смазываем растительным маслом, формируем в шар и кладем в миску. Накрываем пленкой и оставляем на расстойку на 1,5-2 часа в теплом месте.
    5. Через отведенное время тесто обминаем и перекладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Разминаем руками и делим на 2 части. Каждую часть складываем пополам и скатываем в валик, а потом раскатываем в прямоугольный пласт длиной 37-40 см,  а ширина по длине вашей формы.
    6. Получившиеся пласты скатываем в плотный рулетик и тщательно закрепляем шов.
    7. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Затем каждую заготовку разрезаем на 8 равных частей, а потом перекладываем в формы.
    8. Формы накрываем пленкой и оставляем на расстойку в теплом месте на 40-45 минут.
    9. Разогреваем духовку до 180 градусов.
    10. Смешиваем желток с молоком, получившейся смесью смазываем хлеб.
    11. Отправляем его выпекаться в духовку на 20 минут.
    12. Приготовим глазурь. Сгущенное молоко смешиваем с размягченным сливочным маслом.
    13. Достаем готовый хлеб, остужаем 10 минут и смазываем глазурью. Оставляем в таком виде в форме еще на 5-10 минут.
    14. Затем аккуратно перекладываем на решетку, удаляем пергаментную бумагу и оставляем до полного остывания. А потом можно подавать к столу.

Хлеб-гармошка: вкуснейшая выпечка

Приятного аппетита!

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