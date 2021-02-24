Четыре вкуса

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Блинчики с банановым припёком

Фото к рецепту: Блинчики с банановым припёком #масленица2021

Ингредиенты 

молоко - 1,5 ст. 
вода - 0,5 ст. 
мука - 1 ст. 
куриные яйца - 2 шт. 
сахар - 2 столовые ложки 
соль - 1 щепотка 
масло растительное - 2 столовые ложки 
сода, гашеная кислотой - четверть ч. 
бананы - 2 шт. 

Банановая начинка делает блины очень ароматными и нежными; детям эти блины очень нравятся. 

Пошаговый рецепт 

1. Подготовьте необходимые ингредиенты для банановых блинов. 

2. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавьте разбавленное водой молоко (можно только молоко). Всыпать просеянную муку. Хорошо перемешайте венчиком или блендером. В конце добавляем соду, гашеную кислотой и две столовые ложки растительного масла. Тесто для блинов готово! 

3. Бананы очистить и нарезать тонкими ломтиками. Бананы не должны быть слишком мягкими. 

4. Положить 5-6 ломтиков банана в блинницу и залить тестом. 

5. Обжарить обычным способом с двух сторон до румяной корочки. Блины хорошо переворачиваются, бананы не прилипают. Но будь уверен в своей сковороде. У меня есть блинница с антипригарным покрытием. 

6. К таким блинам можно подавать сметану. С Масленицей! 

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