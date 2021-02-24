Блинчики с банановым припёком

Ингредиенты

молоко - 1,5 ст.

вода - 0,5 ст.

мука - 1 ст.

куриные яйца - 2 шт.

сахар - 2 столовые ложки

соль - 1 щепотка

масло растительное - 2 столовые ложки

сода, гашеная кислотой - четверть ч.

бананы - 2 шт.

Банановая начинка делает блины очень ароматными и нежными; детям эти блины очень нравятся.

Пошаговый рецепт

1. Подготовьте необходимые ингредиенты для банановых блинов.

2. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавьте разбавленное водой молоко (можно только молоко). Всыпать просеянную муку. Хорошо перемешайте венчиком или блендером. В конце добавляем соду, гашеную кислотой и две столовые ложки растительного масла. Тесто для блинов готово!

3. Бананы очистить и нарезать тонкими ломтиками. Бананы не должны быть слишком мягкими.

4. Положить 5-6 ломтиков банана в блинницу и залить тестом.

5. Обжарить обычным способом с двух сторон до румяной корочки. Блины хорошо переворачиваются, бананы не прилипают. Но будь уверен в своей сковороде. У меня есть блинница с антипригарным покрытием.

6. К таким блинам можно подавать сметану. С Масленицей!