Блинчики с банановым припёком

Ингредиенты
молоко - 1,5 ст.
вода - 0,5 ст.
мука - 1 ст.
куриные яйца - 2 шт.
сахар - 2 столовые ложки
соль - 1 щепотка
масло растительное - 2 столовые ложки
сода, гашеная кислотой - четверть ч.
бананы - 2 шт.
Банановая начинка делает блины очень ароматными и нежными; детям эти блины очень нравятся.
Пошаговый рецепт
1. Подготовьте необходимые ингредиенты для банановых блинов.
2. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавьте разбавленное водой молоко (можно только молоко). Всыпать просеянную муку. Хорошо перемешайте венчиком или блендером. В конце добавляем соду, гашеную кислотой и две столовые ложки растительного масла. Тесто для блинов готово!
3. Бананы очистить и нарезать тонкими ломтиками. Бананы не должны быть слишком мягкими.
4. Положить 5-6 ломтиков банана в блинницу и залить тестом.
5. Обжарить обычным способом с двух сторон до румяной корочки. Блины хорошо переворачиваются, бананы не прилипают. Но будь уверен в своей сковороде. У меня есть блинница с антипригарным покрытием.
6. К таким блинам можно подавать сметану. С Масленицей!
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