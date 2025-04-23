Готовим солянку с грибами по-сибирскому рецепту

Ингредиенты
- на 3-х литровую кастрюлю:
- говядина — 300 г
- колбаса копчённая — 200 г
- ветчина — 200 г
- лук репчатый — 80 г
- грибы сушеные — 50 г
- огурцы солёные — 120 г
- оливки (без косточек ) — 1 банка
- помидоры — 300 г
- томатная паста — 80 г
- соль —
- лавровый лист – 2 шт
- чёрный молотый перец
- растительное масло — для жарки
- лимон — 1 шт
Рецепт приготовления
Подготавливаем грибы.
Готовим основу. Говядину нарезать средним кубиком и отправить в трёхлитровую кастрюлю. Добавить 1 литр холодной воды и 1 литр воды от вымачивания грибов. Довести до кипения, убрать пену, добавить столовую ложку соли и варить 30 минут. Затем добавить грибы и варить на среднем огне её 20 минут.
Делаем зажарку. Репчатый лук нарезать мелким кубиком, обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанные средним кубиком ветчину и копчёную колбасу, обжарить всё вместе минут 5, добавить нарезанные помидоры без кожицы и томатную пасту, томить всё под крышкой на маленьком огне минут 10.
Готовим солянку. Переложить зажарку в бульон с говядиной и грибами. Добавить нарезанные огурцы и оливки, довести до кипения, выключить плиту и дать солянке настоятся минут 20.
При подаче в каждую тарелку положить ломтик лимона, сметану и измельчённую зелень.
Кушать подано!
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