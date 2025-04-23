Готовим солянку с грибами по-сибирскому рецепту

Подготавливаем грибы.

Сушёные грибы переложить в глубокую чашу, промыть под проточной водой и залить 2 литрами крутого кипятка. Накрыть крышкой и оставить набухать на 1 час. Затем извлечь грибы, крупные порезать, чтоб было удобно есть. Воду из под грибов не выливать, она пригодится для основы.

Готовим основу. Говядину нарезать средним кубиком и отправить в трёхлитровую кастрюлю. Добавить 1 литр холодной воды и 1 литр воды от вымачивания грибов. Довести до кипения, убрать пену, добавить столовую ложку соли и варить 30 минут. Затем добавить грибы и варить на среднем огне её 20 минут.

Делаем зажарку. Репчатый лук нарезать мелким кубиком, обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанные средним кубиком ветчину и копчёную колбасу, обжарить всё вместе минут 5, добавить нарезанные помидоры без кожицы и томатную пасту, томить всё под крышкой на маленьком огне минут 10.

Готовим солянку. Переложить зажарку в бульон с говядиной и грибами. Добавить нарезанные огурцы и оливки, довести до кипения, выключить плиту и дать солянке настоятся минут 20.

При подаче в каждую тарелку положить ломтик лимона, сметану и измельчённую зелень.



Кушать подано!