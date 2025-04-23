Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

Готовим солянку с грибами по-сибирскому рецепту

Фото к рецепту: Солянка по-сибирски с грибами

Ингредиенты

  • на 3-х литровую кастрюлю:
  • говядина — 300 г
  • колбаса копчённая — 200 г
  • ветчина — 200 г
  • лук репчатый — 80 г
  • грибы сушеные — 50 г
  • огурцы солёные — 120 г
  • оливки (без косточек ) — 1 банка
  • помидоры — 300 г
  • томатная паста — 80 г
  • соль —
  • лавровый лист – 2 шт
  • чёрный молотый перец
  • растительное масло — для жарки
  • лимон — 1 шт

Рецепт приготовления

Подготавливаем грибы.

Сушёные грибы переложить в глубокую чашу, промыть под проточной водой и залить 2 литрами крутого кипятка. Накрыть крышкой и оставить набухать на 1 час. Затем извлечь грибы, крупные порезать, чтоб было удобно есть. Воду из под грибов не выливать, она пригодится для основы.

Готовим основу. Говядину нарезать средним кубиком и отправить в трёхлитровую кастрюлю. Добавить 1 литр холодной воды и 1 литр воды от вымачивания грибов. Довести до кипения, убрать пену, добавить столовую ложку соли и варить 30 минут. Затем добавить грибы и варить на среднем огне её 20 минут.

Делаем зажарку. Репчатый лук нарезать мелким кубиком, обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанные средним кубиком ветчину и копчёную колбасу, обжарить всё вместе минут 5, добавить нарезанные помидоры без кожицы и томатную пасту, томить всё под крышкой на маленьком огне минут 10.

Готовим солянку. Переложить зажарку в бульон с говядиной и грибами. Добавить нарезанные огурцы и оливки, довести до кипения, выключить плиту и дать солянке настоятся минут 20.

При подаче в каждую тарелку положить ломтик лимона, сметану и измельчённую зелень.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
рецепты солянки
супы
рецепты
приготовление
солянка
ужин
Вкусно — и точка
еда
готовка
тер. КП Грибы
пл. Побед
рецепт солянки
наверх