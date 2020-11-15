Четыре вкуса

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Куриные бедра в сметанном соусе

Превосходное блюдо для ежедневного меню. Готовится из самых доступных продуктов и не ударит по семейному бюджету. Бедра получаются сочные и ароматные, отлично сочетаются с любым гарниром.

Необходимые продукты

  • 5 штук куриных бедер
  • 1 чайная ложка тимьяна
  • 2 чайные ложки карри
  • соль, перец по вкусу
  • 2 луковицы
  • 5 зубчиков чеснока
  • 200 грамм сметаны
  • 50 миллилитров растительного масла
  • 300 миллилитров воды

Начинаем приготовление

  1. Куриные бедра кладем в миску, добавляем соль, тимьян, карри, черный перец  и все перетираем руками.
  2. В сковороду наливаем растительное масло и кладем подготовленное мясо. Обжариваем на сильном огне до румяности.
  3. Лук чистим и нарезаем тонкими перышками, измельчаем чеснок.
  4. В чашку кладем сметану, добавляем соль, перец и воду. Все перемешиваем.
  5. Снимаем  со сковороду бедра и кладем в нее лук с чесноком. Обжариваем до золотистого цвета и возвращаем сверху мясо. Заливаем сметанным соусом, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут до готовности мясо.
  6. Готовое блюдо перекладываем на тарелку и подаем с запеченным картофелем. 

Куриные бедра в сметанном соусе

Приятного аппетита!

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