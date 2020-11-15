Куриные бедра в сметанном соусе

Превосходное блюдо для ежедневного меню. Готовится из самых доступных продуктов и не ударит по семейному бюджету. Бедра получаются сочные и ароматные, отлично сочетаются с любым гарниром.
Необходимые продукты
- 5 штук куриных бедер
- 1 чайная ложка тимьяна
- 2 чайные ложки карри
- соль, перец по вкусу
- 2 луковицы
- 5 зубчиков чеснока
- 200 грамм сметаны
- 50 миллилитров растительного масла
- 300 миллилитров воды
Начинаем приготовление
- Куриные бедра кладем в миску, добавляем соль, тимьян, карри, черный перец и все перетираем руками.
- В сковороду наливаем растительное масло и кладем подготовленное мясо. Обжариваем на сильном огне до румяности.
- Лук чистим и нарезаем тонкими перышками, измельчаем чеснок.
- В чашку кладем сметану, добавляем соль, перец и воду. Все перемешиваем.
- Снимаем со сковороду бедра и кладем в нее лук с чесноком. Обжариваем до золотистого цвета и возвращаем сверху мясо. Заливаем сметанным соусом, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут до готовности мясо.
- Готовое блюдо перекладываем на тарелку и подаем с запеченным картофелем.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии