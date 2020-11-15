Куриные бедра в сметанном соусе

Превосходное блюдо для ежедневного меню. Готовится из самых доступных продуктов и не ударит по семейному бюджету. Бедра получаются сочные и ароматные, отлично сочетаются с любым гарниром.

Необходимые продукты

5 штук куриных бедер

1 чайная ложка тимьяна

2 чайные ложки карри

соль, перец по вкусу

2 луковицы

5 зубчиков чеснока

200 грамм сметаны

50 миллилитров растительного масла

300 миллилитров воды

Начинаем приготовление

Куриные бедра кладем в миску, добавляем соль, тимьян, карри, черный перец и все перетираем руками. В сковороду наливаем растительное масло и кладем подготовленное мясо. Обжариваем на сильном огне до румяности. Лук чистим и нарезаем тонкими перышками, измельчаем чеснок. В чашку кладем сметану, добавляем соль, перец и воду. Все перемешиваем. Снимаем со сковороду бедра и кладем в нее лук с чесноком. Обжариваем до золотистого цвета и возвращаем сверху мясо. Заливаем сметанным соусом, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут до готовности мясо. Готовое блюдо перекладываем на тарелку и подаем с запеченным картофелем.

Приятного аппетита!