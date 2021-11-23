Макароны с водкой

Ингредиенты
паста — 100 гр. / человека
грибы
растительное масло — 2 ст.л.
водка — 4 ст.л.
томатная паста — 3 ст.л.
сливки (10-15 %) — 150 мл.
смчп — побольше
соль
петрушка
сыр
Рецепт приготовления
Грибы помыть, нарезать и отправить на сковороду, с растительным маслом.
Перемешать и оставить готовиться на среднем огне.
Как только грибы уменьшаться в размере добавьте к ним водки, спустя пару минут томатную пасту, сливки, СМЧП, соль.
Перемешать и тушить на маленьком огне.
Отварить пасту.
Слить воду и отправить пасту к соусу.
Туда же отправляем петрушку и натёртый на тёрке сыр.
Перемешать до однородности, разложить по тарелкам.
Приятного аппетита!
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