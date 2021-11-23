Макароны с водкой

Ингредиенты

паста — 100 гр. / человека

грибы

растительное масло — 2 ст.л.

водка — 4 ст.л.

томатная паста — 3 ст.л.

сливки (10-15 %) — 150 мл.

смчп — побольше ​

соль

петрушка

сыр

Рецепт приготовления

Грибы помыть, нарезать и отправить на сковороду, с растительным маслом.

Перемешать и оставить готовиться на среднем огне.

Как только грибы уменьшаться в размере добавьте к ним водки, спустя пару минут томатную пасту, сливки, СМЧП, соль.

Перемешать и тушить на маленьком огне.

Отварить пасту.

Слить воду и отправить пасту к соусу.

Туда же отправляем петрушку и натёртый на тёрке сыр.

Перемешать до однородности, разложить по тарелкам.

Приятного аппетита!