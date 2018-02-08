Четыре вкуса

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Запеканка из пельменей

Доброго времени.

Сегодня будем готовить пельмени. Скажете что их готовить. Но такого блюда вы точно не пробовали. Когда я приготовила его в первый раз, мои домашние слопали его в два счета.

Запеканка из пельменей

Ингредиенты:

  • Пельмени замороженные — 800 г
  • Лук репчатый — 2-3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Майонез — 250 г
  • Соль — 1-2 ч. ложки
  • Перец — 1 щепотка
  • Зелень — по вкусу

Запеканка из пельменей

Готовим:

Включите духовку. Пусть пока нагревается. Почистите лук и порежьте его кубиками.

В разогретую сковороду налейте чуть-чуть масла и выложите лук. Немного его обжарьте до золотистого цвета.

Запеканка из пельменей

Затем форму для выпечки смажьте маслом и слегка подогрейте ее в духовке (1 минуту).

Запеканка из пельменей

Выложите сырые пельмени, сверху лук и залейте яично-майонезный соусом. Его готовить так: смешать яйца с майонезом, посолить и поперчить.

Запеканка из пельменей

Сверху хорошо посыпьте тертым сыром.

Запеканка из пельменей

Запеканка из пельменей

И поставьте в духовку на 40 минут при температуре 220 градусов.

При желании запеканку посыпьте зеленью. Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

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