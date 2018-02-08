Запеканка из пельменей

Доброго времени.
Сегодня будем готовить пельмени. Скажете что их готовить. Но такого блюда вы точно не пробовали. Когда я приготовила его в первый раз, мои домашние слопали его в два счета.
Ингредиенты:
- Пельмени замороженные — 800 г
- Лук репчатый — 2-3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Яйца куриные — 4 шт.
- Майонез — 250 г
- Соль — 1-2 ч. ложки
- Перец — 1 щепотка
- Зелень — по вкусу
Готовим:
Включите духовку. Пусть пока нагревается. Почистите лук и порежьте его кубиками.
В разогретую сковороду налейте чуть-чуть масла и выложите лук. Немного его обжарьте до золотистого цвета.
Затем форму для выпечки смажьте маслом и слегка подогрейте ее в духовке (1 минуту).
Выложите сырые пельмени, сверху лук и залейте яично-майонезный соусом. Его готовить так: смешать яйца с майонезом, посолить и поперчить.
Сверху хорошо посыпьте тертым сыром.
И поставьте в духовку на 40 минут при температуре 220 градусов.
При желании запеканку посыпьте зеленью. Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
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