Запеканка из пельменей

Доброго времени.

Сегодня будем готовить пельмени. Скажете что их готовить. Но такого блюда вы точно не пробовали. Когда я приготовила его в первый раз, мои домашние слопали его в два счета.

Ингредиенты:

Пельмени замороженные — 800 г

Лук репчатый — 2-3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Яйца куриные — 4 шт.

Майонез — 250 г

Соль — 1-2 ч. ложки

Перец — 1 щепотка

Зелень — по вкусу

Готовим:

Включите духовку. Пусть пока нагревается. Почистите лук и порежьте его кубиками.

В разогретую сковороду налейте чуть-чуть масла и выложите лук. Немного его обжарьте до золотистого цвета.

Затем форму для выпечки смажьте маслом и слегка подогрейте ее в духовке (1 минуту).

Выложите сырые пельмени, сверху лук и залейте яично-майонезный соусом. Его готовить так: смешать яйца с майонезом, посолить и поперчить.

Сверху хорошо посыпьте тертым сыром.

И поставьте в духовку на 40 минут при температуре 220 градусов.

При желании запеканку посыпьте зеленью. Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!