Как быстро приготовить еду в микроволновке и не сгореть

Прием пищи – важная составляющая в жизни любого человека. И даже любимая работа не может помешать этому. Поэтому любая организация предусматривает для своих сотрудников обеденные перерывы. А работникам остается только определиться – брать еду с собой из дома, воспользоваться доставкой или сходить в ближайшее кафе на бизнес-ланч. Но если в компании есть своя столовая или кухня, где предусмотрены чайник и микроволновка, то можно и вовсе не беспокоиться о своем обеде, а приготовить его на месте.

Подобных рецептов в интернете огромное множество. Это и макароны, которые можно сварить за 7 минут, залив их горячей водой из чайника. И куриное филе с помидорами и майонезом за 10-15 минут. И любимые всеми горячие бутерброды с сыром и колбасой либо ветчиной. И запеченный картофель с чесноком всего за 7 минут. И даже пельмени в микроволновке можно приготовить за 5 минут.

Однако любой рецепт из интернета лучше всего для начала опробовать дома, чтобы не попасть на работе впросак. Некоторые эксперименты могут закончиться не очень хорошо, как это случилось с жителем Москвы. Однажды молодой человек решил приготовить бутерброды, расплавив сыр горелкой, ранее увидев этот лайфхак в тиктоке. И спалил квартиру, чудом выжив. К рецептам в микроволновке тоже стоит относиться аккуратнее и много раз подумать, прежде чем повторять их в точности, если не уверены в достоверности информации.

Пользователи развлекательной социальной сети Fotostrana.ru рассказали, как можно быстро приготовить еду на работе.

Елена, 51 год: «Я обожаю омлет и могу есть его в любое время суток. Взбиваю одно яйцо с солью, добавляю немного молока и перемешиваю. Иногда добавляю ветчины или колбасы, по настроению. И ставлю в микроволновку на 3 минуты. Если не хватает, повторно ставлю на столько же. Как-то пробовала повторить омлет Пуляр из соцсетей, в котором белки и желтки взбиваются отдельно. Но получился полный кошмар».

Дмитрий, 18 лет: «Я обожаю сосиски. И в микроволновке их готовить всего пару минут. На работе у нас всегда есть свежие овощи в виде огурцов и помидоров, поэтому делаю легкий салат и к ним несколько сосисок с хлебом – быстро, вкусно и сытно».

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