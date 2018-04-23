Быстрая ароматная подлива для котлет

Эта простая и быстрая подливка моментально возбуждает аппетит. В нее можно добавить сливки и она заиграет новыми красками.

Не проходите мимо, попробуйте! Рецепт универсальный и подходит как к мясным, так и к рыбным блюдам.

Неплохо ее соус звучит и с гарнирами.

Очень удобно то, что ее можно приготовить, поставить в холодильник и разогревать по мере необходимости.

Вкус многим навеет детские воспоминания о садике, школе или отдыхе в лагере.

Ингредиенты:

½ л воды

20 гр сливочного масла

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. муки

1 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. сметаны

соль, перец и любимые приправы по вкусу

Приготовление:

Сливочное и растительное масла отправить на сковороду. Добавить муку и немного обжарить ее. Добавить пасту и сразу же влить воду. Убавить огонь до минимума. Постоянно мешать подливу венчиком. Добавить соль и специи по вкусу. Густоту подливы аккуратно регулируйте водой. В самом конце добавить сметану, размешать, довести до кипения и выключить. Перелить в соусник или пиалку и подать к столу.

Приятного аппетита!