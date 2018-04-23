Четыре вкуса

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Быстрая ароматная подлива для котлет

Эта простая и быстрая подливка моментально возбуждает аппетит. В нее можно добавить сливки и она заиграет новыми красками.

Не проходите мимо, попробуйте! Рецепт универсальный и подходит как к мясным, так и к рыбным блюдам.

Неплохо ее соус звучит и с гарнирами.

Очень удобно то, что ее можно приготовить, поставить в холодильник и разогревать по мере необходимости.

Вкус многим навеет детские воспоминания о садике, школе или отдыхе в лагере.

Быстрая ароматная подлива для котлет

Ингредиенты:

  • ½ л воды
  • 20 гр сливочного масла
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. сметаны
  • соль, перец и любимые приправы по вкусу

Приготовление:

  1. Сливочное и растительное масла отправить на сковороду.
  2. Добавить муку и немного обжарить ее.
  3. Добавить пасту и сразу же влить воду. Убавить огонь до минимума.
  4. Постоянно мешать подливу венчиком.
  5. Добавить соль и специи по вкусу. Густоту подливы аккуратно регулируйте водой.
  6. В самом конце добавить сметану, размешать, довести до кипения и выключить.
  7. Перелить в соусник или пиалку и подать к столу.

Приятного аппетита!

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