Быстрая ароматная подлива для котлет

Эта простая и быстрая подливка моментально возбуждает аппетит. В нее можно добавить сливки и она заиграет новыми красками.
Не проходите мимо, попробуйте! Рецепт универсальный и подходит как к мясным, так и к рыбным блюдам.
Неплохо ее соус звучит и с гарнирами.
Очень удобно то, что ее можно приготовить, поставить в холодильник и разогревать по мере необходимости.
Вкус многим навеет детские воспоминания о садике, школе или отдыхе в лагере.
Ингредиенты:
- ½ л воды
- 20 гр сливочного масла
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 ст. л. сметаны
- соль, перец и любимые приправы по вкусу
Приготовление:
- Сливочное и растительное масла отправить на сковороду.
- Добавить муку и немного обжарить ее.
- Добавить пасту и сразу же влить воду. Убавить огонь до минимума.
- Постоянно мешать подливу венчиком.
- Добавить соль и специи по вкусу. Густоту подливы аккуратно регулируйте водой.
- В самом конце добавить сметану, размешать, довести до кипения и выключить.
- Перелить в соусник или пиалку и подать к столу.
Приятного аппетита!
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