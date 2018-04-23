Продукты для поднятия тонуса

1. Зеленый чай. Попробуй каждое утро выпивать чашку – бодрость останется с тобой надолго.
2. Зверобой. Пропей курсом чай из зверобоя, и почувствуешь себя свежей и обновленной.
3. Лимонник. Он хорошо помогает при переутомлении, снижении работоспособности и нервном напряжении.
4. Облепиха. Она является кладезем витаминов, а также содержит гормон радости серотонин.
5. Имбирь. Чай с имбирем и медом заставит мозг работать быстрее.
6. Элеутерококк – растительное тонизирующее средство, которое ты можешь принимать его в виде капсул, сиропа или таблеток.
7. Эхинацея. Она хороша как и для укрепления иммунитета, так и для стабилизации нервной системы.
8. Женьшень. Настойка женьшеня сделает тебя более стрессоустойчивой.
9. Цитрусы. Съешь дольку лимона без сахара – кислота мгновенно взбодрит тебя.
10. Семена чиа. Добавляй их в утренние смузи.
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