Продукты для поднятия тонуса

1. Зеленый чай. Попробуй каждое утро выпивать чашку – бодрость останется с тобой надолго.

2. Зверобой. Пропей курсом чай из зверобоя, и почувствуешь себя свежей и обновленной.



3. Лимонник. Он хорошо помогает при переутомлении, снижении работоспособности и нервном напряжении.



4. Облепиха. Она является кладезем витаминов, а также содержит гормон радости серотонин.



5. Имбирь. Чай с имбирем и медом заставит мозг работать быстрее.



6. Элеутерококк – растительное тонизирующее средство, которое ты можешь принимать его в виде капсул, сиропа или таблеток.



7. Эхинацея. Она хороша как и для укрепления иммунитета, так и для стабилизации нервной системы.



8. Женьшень. Настойка женьшеня сделает тебя более стрессоустойчивой.



9. Цитрусы. Съешь дольку лимона без сахара – кислота мгновенно взбодрит тебя.



10. Семена чиа. Добавляй их в утренние смузи.

