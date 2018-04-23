Четыре вкуса

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Продукты для поднятия тонуса

1. Зеленый чай. Попробуй каждое утро выпивать чашку – бодрость останется с тобой надолго.

Продукты для поднятия тонуса

2. Зверобой. Пропей курсом чай из зверобоя, и почувствуешь себя свежей и обновленной.

Продукты для поднятия тонуса
3. Лимонник. Он хорошо помогает при переутомлении, снижении работоспособности и нервном напряжении.
Продукты для поднятия тонуса
4. Облепиха. Она является кладезем витаминов, а также содержит гормон радости серотонин.
Продукты для поднятия тонуса
5. Имбирь. Чай с имбирем и медом заставит мозг работать быстрее.
Продукты для поднятия тонуса
6. Элеутерококк – растительное тонизирующее средство, которое ты можешь принимать его в виде капсул, сиропа или таблеток.
Продукты для поднятия тонуса
7. Эхинацея. Она хороша как и для укрепления иммунитета, так и для стабилизации нервной системы.
Продукты для поднятия тонуса
8. Женьшень. Настойка женьшеня сделает тебя более стрессоустойчивой.
Продукты для поднятия тонуса
9. Цитрусы. Съешь дольку лимона без сахара – кислота мгновенно взбодрит тебя.
Продукты для поднятия тонуса
10. Семена чиа. Добавляй их в утренние смузи.
Продукты для поднятия тонуса

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