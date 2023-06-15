Готовим запеченную овсяную кашу с бананом

В чашу положить овсяные хлопья, щепотку соли, корицу, разрыхлитель, перемешать.

В отдельной посуде соединить сироп топинамбура, молоко и растительное масло, перемешать. Обе массы перемешать.

Выложить полученную массу в форму для запекания. Банан нарезать кружочками и выложить сверху.

Запекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 25 минут.

Посыпать шоколадной посыпкой и подавать к столу.

Кушать подано!