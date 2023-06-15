Готовим запеченную овсяную кашу с бананом

Ингредиенты
- овсяные хлопья-60 г
- соль-
- молоко-200 мл
- корица- 1/2 ч.л.
- разрыхлитель для теста-1/2 ч.л.
- сироп топинамбура-1 ст.л.
- масло растительное-1 ст.л.
- банан-1 шт.
- посыпка шоколадная-
Пошаговый рецепт приготовления
В чашу положить овсяные хлопья, щепотку соли, корицу, разрыхлитель, перемешать.
В отдельной посуде соединить сироп топинамбура, молоко и растительное масло, перемешать. Обе массы перемешать.
Выложить полученную массу в форму для запекания. Банан нарезать кружочками и выложить сверху.
Запекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 25 минут.
Посыпать шоколадной посыпкой и подавать к столу.
Кушать подано!
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