Четыре вкуса

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Готовим запеченную овсяную кашу с бананом

Фото к рецепту: Запеченная овсяная каша с бананом

Ингредиенты

  • овсяные хлопья-60 г
  • соль-
  • молоко-200 мл
  • корица- 1/2 ч.л.
  • разрыхлитель для теста-1/2 ч.л.
  • сироп топинамбура-1 ст.л.
  • масло растительное-1 ст.л.
  • банан-1 шт.
  • посыпка шоколадная-

Пошаговый рецепт приготовления

В чашу положить овсяные хлопья, щепотку соли, корицу, разрыхлитель, перемешать.

В отдельной посуде соединить сироп топинамбура, молоко и растительное масло, перемешать. Обе массы перемешать.

Выложить полученную массу в форму для запекания. Банан нарезать кружочками и выложить сверху.

Запекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 25 минут.

Посыпать шоколадной посыпкой и подавать к столу. 

Кушать подано!

Фото рецепта

Запеченная овсяная каша с бананом: шаг 1Запеченная овсяная каша с бананом: шаг 2Запеченная овсяная каша с бананом: шаг 3Запеченная овсяная каша с бананом: шаг 4Запеченная овсяная каша с бананом: шаг 5Запеченная овсяная каша с бананом: шаг 6
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