Варенье из абрикосов с бадьяном и ванилью

Ингредиенты
абрикосы – 1 кг
сахар – 500-600 г
вода – 250 мл.
лимонная кислота – 0,5 ч.л.
бадьян – 2-3 шт.
ваниль – 1 шт.
банки 0,5 л – 2 шт.
Рецепт приготовления
1. Из абрикосов удалить косточки – переложить подготовленные плоды в глубокую емкость (косточки не выбрасывать!)
2. Приготовить сироп:
• в кастрюле смешать сахар, воду, бадьян и ваниль
• довести сироп до кипения и варить на протяжении 1-2 минут
3.
4. Накрыть емкость с абрикосами крышкой (или пленкой) и оставить на столе до полного остывания
5. Аккуратно достать из сиропа плоды абрикосы (или аккуратно слить с них сироп)
6. Добавить в сироп лимонную кислоту или лимонный сок
7. Снова довести сироп до кипения и варить на протяжении 2-3 минут
8. Повторить пункты 3 и 4
9. Аккуратно достать из сиропа плоды абрикосы (или аккуратно слить с них сироп)
10. Снова довести сироп до кипения и варить на протяжении 4-5 минут
11. Повторить пункты 3 и 4
12. Пункты 9-11 можно повторять еще несколько раз – чем мягче изначально были абрикосы, тем большее количество раз нужно кипятить сироп отдельно.
13. Подготовить абрикосовые косточки:
• достать из косточек ядра
• залить ядра кипятком и оставить на 2-3 минуты
• очистить ядра от кожуры
14. Абрикосы вместе с сиропом аккуратно переложить в кастрюлю
15. На минимальном нагреве довести сироп до кипения, а затем на таком же минимальном нагреве варить варенье на протяжении 10-15 минут (важно не допускать активного кипения!)
16. Готовое варенье разложить по заранее простерилизованным банкам и плотно закрыть банки крышками
17. Перевернуть банки дном в верх и укутать их во что-то теплое
18. Оставить банки в таком виде до полного остывания
Кушать подано!
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