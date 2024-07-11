Варенье из абрикосов с бадьяном и ванилью

абрикосы – 1 кг

сахар – 500-600 г

вода – 250 мл.

лимонная кислота – 0,5 ч.л.

бадьян – 2-3 шт.

ваниль – 1 шт.

банки 0,5 л – 2 шт.

1. Из абрикосов удалить косточки – переложить подготовленные плоды в глубокую емкость (косточки не выбрасывать!)

2. Приготовить сироп:

• в кастрюле смешать сахар, воду, бадьян и ваниль

• довести сироп до кипения и варить на протяжении 1-2 минут

3.

Кипящим сиропом залить подготовленные плоды абрикосы

4. Накрыть емкость с абрикосами крышкой (или пленкой) и оставить на столе до полного остывания

5. Аккуратно достать из сиропа плоды абрикосы (или аккуратно слить с них сироп)

6. Добавить в сироп лимонную кислоту или лимонный сок

7. Снова довести сироп до кипения и варить на протяжении 2-3 минут

8. Повторить пункты 3 и 4

9. Аккуратно достать из сиропа плоды абрикосы (или аккуратно слить с них сироп)

10. Снова довести сироп до кипения и варить на протяжении 4-5 минут

11. Повторить пункты 3 и 4

12. Пункты 9-11 можно повторять еще несколько раз – чем мягче изначально были абрикосы, тем большее количество раз нужно кипятить сироп отдельно.

13. Подготовить абрикосовые косточки:

• достать из косточек ядра

• залить ядра кипятком и оставить на 2-3 минуты

• очистить ядра от кожуры

14. Абрикосы вместе с сиропом аккуратно переложить в кастрюлю

15. На минимальном нагреве довести сироп до кипения, а затем на таком же минимальном нагреве варить варенье на протяжении 10-15 минут (важно не допускать активного кипения!)

16. Готовое варенье разложить по заранее простерилизованным банкам и плотно закрыть банки крышками

17. Перевернуть банки дном в верх и укутать их во что-то теплое

18. Оставить банки в таком виде до полного остывания

Кушать подано!