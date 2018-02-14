Имбирный пирог–перевертыш с яблоками

Знаю-знаю, что у многих имбирная выпечка ассоциируется с новогодними и рождественскими праздниками, а сейчас дело уже к весне движется. Но этот пирог слишком уж вкусный, чтобы привязывать его к каким-то праздникам и сезонам. Покупаем яблоки, трясем полку с приправами - и печем :) В отличие от большинства пирогов в блоге, этот я рекомендую печь в неразъемной форме. Сахар с масло на дне могут протекать на дно духовки, если дно и бортик формы недостаточно хорошо подогнаны. А зачем нам весь этот дым и чад, правда?
Ингредиенты на форму 24 см:
Для верха
- сливочное масло 40 грамм
- коричневый сахар 2 ст.л.
- яблоко среднее 3-4 шт.
Для теста
- яйца 1 шт.
- сметана 120 грамм
- сахар 120 грамм
- мёд 70 грамм
- растительное масло 60 мл.
- мука 200 грамм
- молотая корица 1,5 ч.л.
- молотый имбирь 1 ч.л.
- мускатный орех 1/4 ч.л.
- молотая гвоздика 1/4 ч.л.
- сода 2/3 ч.л.
В форму выливаем растопленное сливочное масло и насыпаем коричневый сахар.
Яблоки чистим и разрезаем на дольки. Укладываем на дно формы.
Готовим тесто. Для этого соединяем яйца, растительное масло, белый сахар, сметану и мед. Взбиваем венчиком до однородного состояния.
Добавляем просеянную с содой и специями муку, замешиваем тесто.
Выливаем его поверх яблок в форму и разравниваем.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 35 минут.
Вынимаем, даем постоять минут 10, затем переворачиваем форму на блюдо и аккуратно извлекаем пирог. Остужаем и подаем.
Приятного аппетита!
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