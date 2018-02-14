Имбирный пирог–перевертыш с яблоками

Знаю-знаю, что у многих имбирная выпечка ассоциируется с новогодними и рождественскими праздниками, а сейчас дело уже к весне движется. Но этот пирог слишком уж вкусный, чтобы привязывать его к каким-то праздникам и сезонам. Покупаем яблоки, трясем полку с приправами - и печем :) В отличие от большинства пирогов в блоге, этот я рекомендую печь в неразъемной форме. Сахар с масло на дне могут протекать на дно духовки, если дно и бортик формы недостаточно хорошо подогнаны. А зачем нам весь этот дым и чад, правда?

Ингредиенты на форму 24 см:

Для верха

сливочное масло 40 грамм

коричневый сахар 2 ст.л.

яблоко среднее 3-4 шт.

Для теста

яйца 1 шт.

сметана 120 грамм

сахар 120 грамм

мёд 70 грамм

растительное масло 60 мл.

мука 200 грамм

молотая корица 1,5 ч.л.

молотый имбирь 1 ч.л.

мускатный орех 1/4 ч.л.

молотая гвоздика 1/4 ч.л.

сода 2/3 ч.л.

В форму выливаем растопленное сливочное масло и насыпаем коричневый сахар.

Яблоки чистим и разрезаем на дольки. Укладываем на дно формы.

Готовим тесто. Для этого соединяем яйца, растительное масло, белый сахар, сметану и мед. Взбиваем венчиком до однородного состояния.

Добавляем просеянную с содой и специями муку, замешиваем тесто.

Выливаем его поверх яблок в форму и разравниваем.

Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 35 минут.

Вынимаем, даем постоять минут 10, затем переворачиваем форму на блюдо и аккуратно извлекаем пирог. Остужаем и подаем.

Приятного аппетита!