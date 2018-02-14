На носу день Святого Валентина. Как праздновать будем? Как порадуем тех, кто живет рядом с вами, кто вам дорог и нужен, важен и любим? Сердечки из слоеного теста - простой способ сказать о том, что вы чувствуете, не произнося слов. Делаются они довольно легко и просто, смотрятся на столе очаровательно и симпатично, поедаются с аппетитом и сразу. Практически никаких хлопот - и на столе у вас красивое праздничное угощение. Такие сердечки из слоеного теста могут быть и шикарным завтраком, и изысканной закуской, и удобной "едой на один укус", которую можно приготовить для фуршета на работе или романтического пикника в лесу. Без ложки дегтя, конечно, не обошлось: увы, икра и крем-сыр - не самые бюджетные продукты, однако, иногда можно себе и позволить подобные излишества, особенно, если вы празднуете день Святого Валентина и с удовольствием поздравляете друг друга с праздником всех влюбленных. Кроме того, можно приготовить сердечки из слоеного тестаи просто так - для хорошего настроения, для приятных моментов, для красивого утра, для радостных улыбок. Подарить друг другу мгновения счастья - это не сложно, главное - хотеть и делать.

Сердечки из слоеного теста на день Святого Валентина - милое баловство, которое очень легко организовать.

сердечки из слоеного теста

Никаких особых навыков, чтобы приготовить это блюдо, не нужно, нужно только желание. Разумеется, всегда можно пойти путем наименьшего сопротивления и купить, например, в магазине готовые "ушки" из слоеного теста, намазать их крем-сыром и сверху выложить икру, но разве ваши близкие не заслуживают чего-то более нежного, изысканного, вкусного и красивого? Найдите полчаса времени, сделайтеи получите мощный заряд позитива, глядя на то, как родные и дорогие вам люди получают свою порцию радости от подобного угощения.

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного бездрожжевого теста;

1 баночка икры;

1 яйцо;

1 ст. л. кунжута;

250 г крем-сыра.

Размораживаем слоеное тесто, выкладываем его на рабочую поверхность, формочкой для печенья или острым ножом, используя бумажный шаблон, вырезаем сердечки.

По внутреннему периметру сердечка, отступая около 5 мм от края, прорезаем еще одно сердечко, но прорезаем, не доходя до конца теста, оставляем пару миллиметров нетронутого теста.

Смазываем получившиеся сердечки слегка взбитым яйцом, присыпаем кунжутом.

Выпекаем при температуре 200 градусов около 20 минут - до приятного золотистого цвета.

С помощью ложки аккуратно продавливаем вниз внутреннюю часть сердечек, формируя "пиалочки".

С помощью кондитерского шприца наполняем сердечки крем-сыром. По большому счету, крем-сыр можно вполне успешно заменить творогом и жирными сливками, перетертыми с помощью блендера до кремового состояния - вкус, конечно, несколько другой, но все равно вкусно. Не хотите творог - можно взять парочку вареных яиц и взбить их со сливочным маслом, тоже получается неплохо.

Ну, а дальше все просто и понятно - икра, которую, увы, ничем не заменить. Можно, правда, купить аналог икры - какой-то белковый продукт, который выглядит как икра, но на вкус гадок и отвратителен, но завтрак с такими сердечками принесет только разочарование и отрицательные эмоции, так что, пожалуй, все же справедливо написать, что заменить нечем.

Что еще? Подаем, вот, что! С кофе, чаем, зелеными салатами, без ничего, с чем-то - как хотите, это все равно просто вкусно.