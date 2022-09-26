Рецепт сочных чебуреков из капусты

Ингредиенты
листья капусты — 7 шт.
куриное филе — 300 гр.
лук — 0,5 шт.
чеснок — 1 зубчик
петрушка — 5 веточек
специи для птицы — 0,5 ч.л.
куриные яйца — 3 шт.
крахмал — 4 ст.л.
панировочные сухари — 8 ст.л.
растительное масло
соль
перец
Рецепт приготовления
От кочана отделить листья, размягчив капусту удобным вам способом (приварить в воде, заморозить или использовать СВЧ).
Срезать у листа толстые прожилки и ножом придать форму чебурека.
Приготовить фарш, измельчив лук, чеснок с куриным филе.
Приправить по вкусу специями.
На одну сторону капустного листа распределить фарш и придавить второй половиной.
Яйца разболтать вилкой, немного посолив.
В одну плоскую тарелку насыпать крахмал, а в другую панировочные сухари.
Каждый капустный чебурек обвалять в крахмале, затем обмакнуть во взбитых яйцах.
Дальше тщательно обвалять в сухарях.
Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон на умеренном огне.
Вкусно хоть в горячем, хоть в холодном виде.
Подавать со сметаной.
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