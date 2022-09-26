Рецепт сочных чебуреков из капусты

листья капусты — 7 шт.

куриное филе — 300 гр.

лук — 0,5 шт.

чеснок — 1 зубчик

петрушка — 5 веточек

специи для птицы — 0,5 ч.л.

куриные яйца — 3 шт.

крахмал — 4 ст.л.

панировочные сухари — 8 ст.л.

растительное масло

соль

перец

Рецепт приготовления

От кочана отделить листья, размягчив капусту удобным вам способом (приварить в воде, заморозить или использовать СВЧ).

Срезать у листа толстые прожилки и ножом придать форму чебурека.

Приготовить фарш, измельчив лук, чеснок с куриным филе.

Приправить по вкусу специями.

На одну сторону капустного листа распределить фарш и придавить второй половиной.

Яйца разболтать вилкой, немного посолив.

В одну плоскую тарелку насыпать крахмал, а в другую панировочные сухари.

Каждый капустный чебурек обвалять в крахмале, затем обмакнуть во взбитых яйцах.

Дальше тщательно обвалять в сухарях.

Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон на умеренном огне.

Вкусно хоть в горячем, хоть в холодном виде.

Подавать со сметаной.