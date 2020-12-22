Запеканка из вареников с куриным фаршем в духовке

Вареники отварить. Лук репчатый , морковь, Куриный фарш обжарить. Яйца взбить с солью и молотым перцем. Блюдо для запекания смазать подсолнечным маслом, выложить вареники, далее жареный фарш с овощами, залить взбитыми яйцами. Сверху помидоры колечками, накрыть сыром . Отправить в разогретую духовку 200 С на 30 мин.