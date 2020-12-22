Четыре вкуса

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Запеканка из вареников с куриным фаршем в духовке

Фото к рецепту: Запеканка из вареников с куриным фаршем в духовке

Ингредиенты

  • вареники - 440 г
  • фарш куриный - 300 г
  • лук репчатый - 2 шт
  • морковь - 2 шт.
  • помидор - 1 шт
  • сыр твердый - 100 гр.
  • зелень соль перец - .

Пошаговый рецепт приготовления

Вареники отварить. Лук репчатый , морковь, Куриный фарш обжарить. Яйца взбить с солью и молотым перцем. Блюдо для запекания смазать подсолнечным маслом, выложить вареники, далее жареный фарш с овощами, залить взбитыми яйцами. Сверху помидоры колечками, накрыть сыром . Отправить в разогретую духовку 200 С на 30 мин.

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