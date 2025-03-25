Готовим пирожки из слоеного теста и кефира

Ингредиенты
- для теста:
- мука пшеничная (+ 2-3 ст.л. на подпыл) — 450 г
- кефир — 150 мл
- молоко — 150 мл
- масло подсолнечное — 70 г
- масло сливочное — 50 г (на смазку кружочков теста)
- яйцо куриное (белок в тесто, желток на смазку пирогов) — 1 шт
- дрожжи (сухие) — 1 ч.л.
- сметана (10 % или молоко - для смазки заготовок) — 3 ст.
- сахар — 1 ст.л.
- соль (без/г) — 1 ч.л.
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- для начинки:
- капуста белокочанная — 500 г
- картофель — 2 шт
- яйцо куриное — 2 шт
- лук зеленый — 1 пуч.
- масло растительное — 2 ст.л.
- томатная паста (или 3-4 ст.л. кетчупа) — 2 ст.л.
- приправа — 1 ч.л.
- специи — 1 ч.л.
- вода (смешиваем с пастой) — 50 мл
- масло сливочное (по 1 ст.л. в каждую начинку) — 2 ст.л.
Фото рецепта
1. Продукты для приготовления теста.
2. Приготовим опару. Смешиваем теплое молоко с сахаром и дрожжами. Просеиваем 3 ст. л. муки. Ставим миску в теплое место на 20 минут или до активации дрожжей. Должна образоваться пенная шапочка. Затем добавляем теплый кефир, соль, масло растительное и 1 куриный белок, перемешиваем. Просеиваем в жидкую смесь оставшуюся часть муки и замешиваем тесто.
3. Тесто должно получиться мягкое, пластичное и не липнущее к рукам. Смазываем тесто и миску растительным маслом, закрываем пленкой и убираем в теплое место на 1-1,5 часа или до увеличения в 2-2,5 раза.
4. Приготовим начинку. Отвариваем картофель, яйца и остужаем. Очищаем овощи и яйца, нарезаем мелким кубиком. Обжариваем лук на растительном масле до золотистости, минуты 3. Добавляем в сковороду мелко нарезанную капусту, приправу и специи.
5. Томатную пасту смешиваем с водой (50) мл и вливаем в овощную смесь, солим и перчим, перемешиваем и тушим овощи до готовности. Затем перекладываем в миску. Одна начинка готова!
6. Мелко нарезанный зеленый лук кладем в миску. Добавляем яйца, картофель и специи. Две начинки готовы!
7. Тесто подошло, обминаем.
8. Делим на 12 частей и округляем.
9. Раскатываем кусочки теста в круг, Ф=20 см..
10. Формируем из кружков стопки по 4 круга, и смазываем кружочки растопленным сливочным маслом.
11. Подпыляем разделочную доску мукой, кладем стопки кружочков и закрываем каждую пленкой и прозрачным пакетом. Убираем кружочки в морозилку на 30 минут или в холодильник на всю ночь.
12. Подпыляем разделочную доску мукой и раскатываем каждую стопку в пласт, толщиной 2 мм.
13. Скатываем пласт в рулет. С другими стопками, поступаем так же.
14. Получилось 3 рулета.
15. Разрезаем каждый рулет на 8 частей. Получилось 24 заготовки.
16. Раскатываем каждую заготовку в круг, Ф=10 см и раскладываем начинку.
17. Формируем пирожки. Застилаем противень пекарской бумагой и смазываем маслом (растительным или холодным сливочным). Раскладываем заготовки пирожков и смазываем жидкой сметаной. Ставим противень в теплое место для расстойки пирожков, минут на 20.
18. Выпекаем пирожки в разогретой до 180 С духовке, минут 30.
Кушать подано!
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