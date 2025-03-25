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Четыре вкуса

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Готовим пирожки из слоеного теста и кефира

Фото к рецепту: Пирожки из слоеного теста на кефире

Ингредиенты

  • для теста:
  • мука пшеничная (+ 2-3 ст.л. на подпыл) — 450 г
  • кефир — 150 мл
  • молоко — 150 мл
  • масло подсолнечное — 70 г
  • масло сливочное — 50 г (на смазку кружочков теста)
  • яйцо куриное (белок в тесто, желток на смазку пирогов) — 1 шт
  • дрожжи (сухие) — 1 ч.л.
  • сметана (10 % или молоко - для смазки заготовок) — 3 ст. л.
  • сахар — 1 ст.л.
  • соль (без/г) — 1 ч.л.
  • -
  • для начинки:
  • капуста белокочанная — 500 г
  • картофель — 2 шт
  • яйцо куриное — 2 шт
  • лук зеленый — 1 пуч.
  • масло растительное — 2 ст.л.
  • томатная паста (или 3-4 ст.л. кетчупа) — 2 ст.л.
  • приправа — 1 ч.л.
  • специи — 1 ч.л.
  • вода (смешиваем с пастой) — 50 мл
  • масло сливочное (по 1 ст.л. в каждую начинку) — 2 ст.л.

Фото рецепта

Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 1
1. Продукты для приготовления теста.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 2
2. Приготовим опару. Смешиваем теплое молоко с сахаром и дрожжами. Просеиваем 3 ст. л. муки. Ставим миску в теплое место на 20 минут или до активации дрожжей. Должна образоваться пенная шапочка. Затем добавляем теплый кефир, соль, масло растительное и 1 куриный белок, перемешиваем. Просеиваем в жидкую смесь оставшуюся часть муки и замешиваем тесто.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 3
3. Тесто должно получиться мягкое, пластичное и не липнущее к рукам. Смазываем тесто и миску растительным маслом, закрываем пленкой и убираем в теплое место на 1-1,5 часа или до увеличения в 2-2,5 раза.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 4
4. Приготовим начинку. Отвариваем картофель, яйца и остужаем. Очищаем овощи и яйца, нарезаем мелким кубиком. Обжариваем лук на растительном масле до золотистости, минуты 3. Добавляем в сковороду мелко нарезанную капусту, приправу и специи.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 5
5. Томатную пасту смешиваем с водой (50) мл и вливаем в овощную смесь, солим и перчим, перемешиваем и тушим овощи до готовности. Затем перекладываем в миску. Одна начинка готова!
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 6
6. Мелко нарезанный зеленый лук кладем в миску. Добавляем яйца, картофель и специи. Две начинки готовы!
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 7
7. Тесто подошло, обминаем.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 8
8. Делим на 12 частей и округляем.
9. Раскатываем кусочки теста в круг, Ф=20 см..
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 10
10. Формируем из кружков стопки по 4 круга, и смазываем кружочки растопленным сливочным маслом.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 11
11. Подпыляем разделочную доску мукой, кладем стопки кружочков и закрываем каждую пленкой и прозрачным пакетом. Убираем кружочки в морозилку на 30 минут или в холодильник на всю ночь.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 12
12. Подпыляем разделочную доску мукой и раскатываем каждую стопку в пласт, толщиной 2 мм.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 13
13. Скатываем пласт в рулет. С другими стопками, поступаем так же.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 14
14. Получилось 3 рулета.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 15
15. Разрезаем каждый рулет на 8 частей. Получилось 24 заготовки.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 16
16. Раскатываем каждую заготовку в круг, Ф=10 см и раскладываем начинку.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 17
17. Формируем пирожки. Застилаем противень пекарской бумагой и смазываем маслом (растительным или холодным сливочным). Раскладываем заготовки пирожков и смазываем жидкой сметаной. Ставим противень в теплое место для расстойки пирожков, минут на 20.
Пирожки из слоеного теста на кефире: шаг 18
18. Выпекаем пирожки в разогретой до 180 С духовке, минут 30. 
Кушать подано!
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