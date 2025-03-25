Готовим пирожки из слоеного теста и кефира

1. Продукты для приготовления теста.

2. Приготовим опару. Смешиваем теплое молоко с сахаром и дрожжами. Просеиваем 3 ст. л. муки. Ставим миску в теплое место на 20 минут или до активации дрожжей. Должна образоваться пенная шапочка. Затем добавляем теплый кефир, соль, масло растительное и 1 куриный белок, перемешиваем. Просеиваем в жидкую смесь оставшуюся часть муки и замешиваем тесто.

3. Тесто должно получиться мягкое, пластичное и не липнущее к рукам. Смазываем тесто и миску растительным маслом, закрываем пленкой и убираем в теплое место на 1-1,5 часа или до увеличения в 2-2,5 раза.

4. Приготовим начинку. Отвариваем картофель, яйца и остужаем. Очищаем овощи и яйца, нарезаем мелким кубиком. Обжариваем лук на растительном масле до золотистости, минуты 3. Добавляем в сковороду мелко нарезанную капусту, приправу и специи.

5. Томатную пасту смешиваем с водой (50) мл и вливаем в овощную смесь, солим и перчим, перемешиваем и тушим овощи до готовности. Затем перекладываем в миску. Одна начинка готова!

6. Мелко нарезанный зеленый лук кладем в миску. Добавляем яйца, картофель и специи. Две начинки готовы!

7. Тесто подошло, обминаем.

8. Делим на 12 частей и округляем.

9. Раскатываем кусочки теста в круг, Ф=20 см..

10. Формируем из кружков стопки по 4 круга, и смазываем кружочки растопленным сливочным маслом.

11. Подпыляем разделочную доску мукой, кладем стопки кружочков и закрываем каждую пленкой и прозрачным пакетом. Убираем кружочки в морозилку на 30 минут или в холодильник на всю ночь.

12. Подпыляем разделочную доску мукой и раскатываем каждую стопку в пласт, толщиной 2 мм.

13. Скатываем пласт в рулет. С другими стопками, поступаем так же.

14. Получилось 3 рулета.

15. Разрезаем каждый рулет на 8 частей. Получилось 24 заготовки.

16. Раскатываем каждую заготовку в круг, Ф=10 см и раскладываем начинку.

17. Формируем пирожки. Застилаем противень пекарской бумагой и смазываем маслом (растительным или холодным сливочным). Раскладываем заготовки пирожков и смазываем жидкой сметаной. Ставим противень в теплое место для расстойки пирожков, минут на 20.