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Четыре вкуса

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Абрикосовое варенье с грецкими орехами

Такой рецепт мне поведала подруга. Раньше я и не подозревала, что грецкие орехи тоже можно консервировать на зиму вместе с абрикосами. Это варенье отлично подходит к чаю и бутерброду со сливочным маслом. Грецкие орехи в абрикосовом варенье настолько вкусные, что я сначала выбираю все орешки из банки, а затем приступаю в поеданию самого варенья.

Поэтому и компоненты подбираю по принципу «чем больше орехов, тем лучше».

Приведу перечень минимального количества ингредиентов:

  • 1 кг абрикос (без косточек)
  • 300г лущеных грецких орехов (или 1 кг нелущеных)
  • 600г сахара

Я делала варенье на 8 кг абрикос. Фото ингредиентов привожу «в миниатюре».

Время приготовления: 4-5 часов (без учетов перерывов в варке – 2-3 дня) Сложность: средняя

У абрикос удаляю косточки. В этот раз мне повезло – косточка легко отделялась.

Засыпаю фрукты сахаром.

Перемешиваю. Оставляю на несколько часов, чтобы абрикосы пустили сок. В этот раз я оставляла на ночь.

Довожу до кипения на медленном огне и провариваю 10-15 минут. Даю постоять несколько часов. Снова довожу до кипения и немного провариваю.

И в третий раз повторяю эту процедуру. Фрукты были чуть зеленоватые, с плотной мякотью, поэтому без особых усилий половинки абрикос остались целыми, не разварились.

Лущу необходимое количество орехов.

Таким образом, я уничтожаю все свои прошлогодние запасы орехов, подготавливая кладовую к новому урожаю. Очень крупные куски ядер переламываю пополам. Варенье довожу до кипения в четвертый раз и всыпаю ядра орехов. Перемешиваю. Это последняя варка.

Варенье кипит минут 20 вместе с орехами. Горячим разливаю в заранее простерилизованные банки и укупориваю. Варенью надо еще настояться, чтобы грецкие орехи хорошо пропитались абрикосовым сиропом. Так что придется с нетерпением ждать зиму или искать другой предлог полакомиться таким удивительным десертом.

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