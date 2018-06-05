Абрикосовое варенье с грецкими орехами

Такой рецепт мне поведала подруга. Раньше я и не подозревала, что грецкие орехи тоже можно консервировать на зиму вместе с абрикосами. Это варенье отлично подходит к чаю и бутерброду со сливочным маслом. Грецкие орехи в абрикосовом варенье настолько вкусные, что я сначала выбираю все орешки из банки, а затем приступаю в поеданию самого варенья. Новости СМИ2

Приведу перечень минимального количества ингредиентов:

1 кг абрикос (без косточек)

300г лущеных грецких орехов (или 1 кг нелущеных)

600г сахара

Я делала варенье на 8 кг абрикос. Фото ингредиентов привожу «в миниатюре».



Время приготовления: 4-5 часов (без учетов перерывов в варке – 2-3 дня) Сложность: средняя

У абрикос удаляю косточки. В этот раз мне повезло – косточка легко отделялась.



Засыпаю фрукты сахаром.



Перемешиваю. Оставляю на несколько часов, чтобы абрикосы пустили сок. В этот раз я оставляла на ночь.

Довожу до кипения на медленном огне и провариваю 10-15 минут. Даю постоять несколько часов. Снова довожу до кипения и немного провариваю.



И в третий раз повторяю эту процедуру. Фрукты были чуть зеленоватые, с плотной мякотью, поэтому без особых усилий половинки абрикос остались целыми, не разварились.



Лущу необходимое количество орехов.

Таким образом, я уничтожаю все свои прошлогодние запасы орехов, подготавливая кладовую к новому урожаю. Очень крупные куски ядер переламываю пополам. Варенье довожу до кипения в четвертый раз и всыпаю ядра орехов. Перемешиваю. Это последняя варка.



Варенье кипит минут 20 вместе с орехами. Горячим разливаю в заранее простерилизованные банки и укупориваю. Варенью надо еще настояться, чтобы грецкие орехи хорошо пропитались абрикосовым сиропом. Так что придется с нетерпением ждать зиму или искать другой предлог полакомиться таким удивительным десертом.

