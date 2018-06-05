Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Морковный суп (с индийскими специями)

Морковный суп (с индийскими специями), морковный суп, морковный суп пюре, морковный крем суп, морковный суп рецепт
Очень ароматный, этот суп-пюре просто тает во рту. Морковь, лук, индийские специи и мята — неожиданное, но потрясающе вкусное сочетание.
Ингредиенты:
  • 2 ч. ложки семян кориандра
  • 1 ч. ложка семян горчицы
  • 2 ст. ложки масла виноградных косточек (или другого растительного масла)
  • 1 ч. ложка порошка карри
  • ¼ ч. ложки молотого красного острого перца
  • 1 ст. ложка натертого на мелкой терке имбиря
  • 2 стакана нарезанного мелкими кубиками репчатого лука
  • ½ кг моркови, очищенной и нарезанной кружочками
  • 5 стаканов куриного или овощного домашнего бульона
  • сметана (или йогурт) и мята для гарнира
Приготовление:
  1. Разогрейте небольшую сковородку на среднем огне. Высыпьте в нее зерна кориандра и горчицы и обжаривайте их 2-3 минуты, чтобы они стали более ароматными.
  2. Пересыпьте обжаренные зерна с ступку или в кофемолку (кофемолка должна быть совершенно чистой) и измельчите до порошкообразного состояния.
  3. В большой кастрюле с толстым дном на среднем огне разогрейте растительное масло. Добавьте измельченные зерна кориандра и горчицы, порошок карри, острый красный перец, обжаривайте, помешивая, около минуты. Затем добавьте тертый имбирь и обжаривайте еще минуту.
  4. Теперь добавьте лук и морковь, посолите, поперчите и готовьте около 5 минут, периодически помешивая.
  5. Влейте 5 стаканов бульона, доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте суп, ненакрытым, 30 минут, пока морковка не станет мягкой.
  6. Осторожно перелейте суп в блендер и измельчите его до пюреообразного состояния. Если суп получился слишком концентрированным, можете разбавить его небольшим количеством бульона.
  7. Выжмите в суп сок дольки лимона, посолите и поперчите по вкусу.
  8. Подавайте со сметаной или йогуртом и мятой.
Приятного аппетита!
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