Морковный суп (с индийскими специями)

Очень ароматный, этот суп-пюре просто тает во рту. Морковь, лук, индийские специи и мята — неожиданное, но потрясающе вкусное сочетание.
Ингредиенты:
- 2 ч. ложки семян кориандра
- 1 ч. ложка семян горчицы
- 2 ст. ложки масла виноградных косточек (или другого растительного масла)
- 1 ч. ложка порошка карри
- ¼ ч. ложки молотого красного острого перца
- 1 ст. ложка натертого на мелкой терке имбиря
- 2 стакана нарезанного мелкими кубиками репчатого лука
- ½ кг моркови, очищенной и нарезанной кружочками
- 5 стаканов куриного или овощного домашнего бульона
- сметана (или йогурт) и мята для гарнира
Приготовление:
- Разогрейте небольшую сковородку на среднем огне.
- Пересыпьте обжаренные зерна с ступку или в кофемолку (кофемолка должна быть совершенно чистой) и измельчите до порошкообразного состояния.
- В большой кастрюле с толстым дном на среднем огне разогрейте растительное масло. Добавьте измельченные зерна кориандра и горчицы, порошок карри, острый красный перец, обжаривайте, помешивая, около минуты. Затем добавьте тертый имбирь и обжаривайте еще минуту.
- Теперь добавьте лук и морковь, посолите, поперчите и готовьте около 5 минут, периодически помешивая.
- Влейте 5 стаканов бульона, доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте суп, ненакрытым, 30 минут, пока морковка не станет мягкой.
- Осторожно перелейте суп в блендер и измельчите его до пюреообразного состояния. Если суп получился слишком концентрированным, можете разбавить его небольшим количеством бульона.
- Выжмите в суп сок дольки лимона, посолите и поперчите по вкусу.
- Подавайте со сметаной или йогуртом и мятой.
Приятного аппетита!
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