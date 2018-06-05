Морковный суп (с индийскими специями)

Очень ароматный, этот суп-пюре просто тает во рту. Морковь, лук, индийские специи и мята — неожиданное, но потрясающе вкусное сочетание.

Ингредиенты:

2 ч. ложки семян кориандра

1 ч. ложка семян горчицы

2 ст. ложки масла виноградных косточек (или другого растительного масла)

1 ч. ложка порошка карри

¼ ч. ложки молотого красного острого перца

1 ст. ложка натертого на мелкой терке имбиря

2 стакана нарезанного мелкими кубиками репчатого лука

½ кг моркови, очищенной и нарезанной кружочками

5 стаканов куриного или овощного домашнего бульона

сметана (или йогурт) и мята для гарнира

Приготовление:

Разогрейте небольшую сковородку на среднем огне. Новости СМИ2 Пересыпьте обжаренные зерна с ступку или в кофемолку (кофемолка должна быть совершенно чистой) и измельчите до порошкообразного состояния. В большой кастрюле с толстым дном на среднем огне разогрейте растительное масло. Добавьте измельченные зерна кориандра и горчицы, порошок карри, острый красный перец, обжаривайте, помешивая, около минуты. Затем добавьте тертый имбирь и обжаривайте еще минуту. Теперь добавьте лук и морковь, посолите, поперчите и готовьте около 5 минут, периодически помешивая. Влейте 5 стаканов бульона, доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте суп, ненакрытым, 30 минут, пока морковка не станет мягкой. Осторожно перелейте суп в блендер и измельчите его до пюреообразного состояния. Если суп получился слишком концентрированным, можете разбавить его небольшим количеством бульона. Выжмите в суп сок дольки лимона, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте со сметаной или йогуртом и мятой.