Год Быка – 2021: что нельзя готовить на праздничный стол?

Символ наступающего 2021 года — белый металлический бык. Чтобы заручиться его поддержкой в новом году, нужно приготовить на праздничный стол угощения, которые понравятся этому животному. Только не забывайте, что некоторые блюда нельзя готовить в год Быка.
Почему не все блюда будут уместны на праздничном столе?
Бык — крупное животное, он любит хорошо покушать. Поэтому праздничный стол должен быть обильным, приветствуется многообразие блюд. В то же время китайцы считают быка хозяйственным, прижимистым (во всяком случае, такие черты характерны для людей, рожденных в этот год). Поэтому еды не должно быть намного больше, чем нужно: бык не одобрит, если придется что-то выбросить.
Символ следующего года консервативен: ему не понравятся экзотические продукты, сложные блюда, которые вы раньше никогда не готовили, смелые эксперименты на кухне. Зато традиционные салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» — то, что нужно в эту новогоднюю ночь. Рецепты должны быть простыми. Румяная курочка с картофельным пюре понравится быку больше, чем изысканная паста с дорогими морепродуктами.
Бык травояден. Его любимая пища – зерновые, зелень, хрустящие овощи, фрукты, специи.
Например, кулинарный портал Koolinar.ru рекомендует приготовить вот такой вкусный и питательный гарнир из перловки с маслинами – это должно понравиться хозяину года.
И не забудьте поставить на стол тарелку с соленьями.
Как правильно составить праздничное меню?
Независимо от того, какой наступает год, праздничное меню должно быть разнообразным. Пусть оно включает:
- Овощную, фруктовую, сырную нарезку.
- Салаты (предпочтительно овощные, заправленные растительным маслом, а также из фасоли, злаковых).
- Горячие и холодные закуски.
- Основное горячее блюдо – лучше из мяса птицы (курицы, утки, индейки) или рыбное.
- Гарнир (рис с овощами, овощное рагу, картофель).
- Разные виды хлеба, выпечку.
- Десерты.
- Напитки.
Важно, выбирая закуски, салаты, напитки, не только угодить символу года, но и не забыть о тех, кто будет с вами встречать этот праздник. Бык — домашнее животное, он ценит семью, домашний уют. Праздновать наступление 2021 года нужно в семейном кругу. Приготовьте самым родным людям их любимые блюда. Не забудьте о специальном меню для маленьких детей и для тех, кто соблюдает Рождественский пост, если они будут за столом.
Что нельзя готовить на новогодний стол – 2021?
Не стоит готовить слишком жирные и тяжелые блюда. Традиционно новогодняя ночь длится долго, иногда праздник продолжается до утра. А от сытной пищи быстро захочется спать.
Не очень хорошо, если блюда дублируют друг друга. Вместо двух видов бутербродов приготовьте горячие сэндвичи и канапе, вместо двух-трех сытных майонезных салатов — один овощной, один на майонезе и легкую закуску (например, такие «Мандаринки» из моркови, сыра и яиц).
Что же категорически нельзя готовить, встречая год Быка? Конечно, в первую очередь это говядина и телятина в любом виде:
- Стейки.
- Тушеное или запеченное мясо.
- Котлеты из фарша с говядиной.
- Говяжьи колбасы.
- Паштет из телячьей печени.
Кроме того, не приветствуется:
- Любое слишком жирное мясо.
- Экзотические деликатесы.
- Чересчур сложные блюда.
- Заливное.
- Десерты с использованием желатина.
Почему под запретом заливное, которое традиционно готовят из говяжьего языка, понятно. Но, возможно, не каждый знает, чем быку не угодили десерты в форме желе. Все дело в том, что желатин изготавливают, перерабатывая кости крупного рогатого скота.
Поэтому для приготовления десертов лучше использовать агар-агар — желирующий компонент растительного происхождения. А если очень хочется холодца, то его можно сварить на свиных костях.
Кроме того, бык – сладкоежка. Так что можно оставить панакоту для другого торжества, а к Новому году испечь большой и очень сладкий торт, или пирожные, или то и другое.
Встречая наступающий год, не стоит перебарщивать со спиртным. Злоупотреблять плохо вообще всегда, но бык особенно не любит пьяных. Откажитесь от крепких напитков в пользу вина, легких коктейлей, ликеров. На столе обязательно должны быть соки или компот, морс. В конце вечера полезно выпить успокаивающего травяного чая.
Ждем от быка хорошего
А пока вы готовите разносолы к праздничному столу, мы расскажем, что предсказывают на 2021 год астрологи.
- По восточному календарю год Быка наступит 3 февраля. С этого момента постепенно начнут усиливаться позитивные тенденции – мы почувствуем, что високосный год Крысы остался позади.
- В 2021 году в карьере преуспеют люди, которые умеют работать в команде. Бык не на стороне тех, кто «идет по головам».
- В этом году сложатся самые крепкие и счастливые браки. В семьях, образовавшихся раньше, воцарится гармония.
- Бык настойчиво требует позаботиться о своем здоровье. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.
- Финансовое положение будет укрепляться, но только у людей, готовых много трудиться.
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