Год Быка – 2021: что нельзя готовить на праздничный стол?

Символ наступающего 2021 года — белый металлический бык. Чтобы заручиться его поддержкой в новом году, нужно приготовить на праздничный стол угощения, которые понравятся этому животному. Только не забывайте, что некоторые блюда нельзя готовить в год Быка.

Почему не все блюда будут уместны на праздничном столе?

Бык — крупное животное, он любит хорошо покушать. Поэтому праздничный стол должен быть обильным, приветствуется многообразие блюд. В то же время китайцы считают быка хозяйственным, прижимистым (во всяком случае, такие черты характерны для людей, рожденных в этот год). Поэтому еды не должно быть намного больше, чем нужно: бык не одобрит, если придется что-то выбросить.

Символ следующего года консервативен: ему не понравятся экзотические продукты, сложные блюда, которые вы раньше никогда не готовили, смелые эксперименты на кухне. Зато традиционные салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» — то, что нужно в эту новогоднюю ночь. Рецепты должны быть простыми. Румяная курочка с картофельным пюре понравится быку больше, чем изысканная паста с дорогими морепродуктами.

Бык травояден. Его любимая пища – зерновые, зелень, хрустящие овощи, фрукты, специи.

Например, кулинарный портал Koolinar.ru рекомендует приготовить вот такой вкусный и питательный гарнир из перловки с маслинами – это должно понравиться хозяину года.

И не забудьте поставить на стол тарелку с соленьями.

Как правильно составить праздничное меню?

Независимо от того, какой наступает год, праздничное меню должно быть разнообразным. Пусть оно включает:

Овощную, фруктовую, сырную нарезку.

Салаты (предпочтительно овощные, заправленные растительным маслом, а также из фасоли, злаковых).

Горячие и холодные закуски.

Основное горячее блюдо – лучше из мяса птицы (курицы, утки, индейки) или рыбное.

Гарнир (рис с овощами, овощное рагу, картофель).

Разные виды хлеба, выпечку.

Десерты.

Напитки.

Важно, выбирая закуски, салаты, напитки, не только угодить символу года, но и не забыть о тех, кто будет с вами встречать этот праздник. Бык — домашнее животное, он ценит семью, домашний уют. Праздновать наступление 2021 года нужно в семейном кругу. Приготовьте самым родным людям их любимые блюда. Не забудьте о специальном меню для маленьких детей и для тех, кто соблюдает Рождественский пост, если они будут за столом.

Что нельзя готовить на новогодний стол – 2021?

Не стоит готовить слишком жирные и тяжелые блюда. Традиционно новогодняя ночь длится долго, иногда праздник продолжается до утра. А от сытной пищи быстро захочется спать.

Не очень хорошо, если блюда дублируют друг друга. Вместо двух видов бутербродов приготовьте горячие сэндвичи и канапе, вместо двух-трех сытных майонезных салатов — один овощной, один на майонезе и легкую закуску (например, такие «Мандаринки» из моркови, сыра и яиц).

Что же категорически нельзя готовить, встречая год Быка? Конечно, в первую очередь это говядина и телятина в любом виде:

Стейки.

Тушеное или запеченное мясо.

Котлеты из фарша с говядиной.

Говяжьи колбасы.

Паштет из телячьей печени.

Кроме того, не приветствуется:

Любое слишком жирное мясо.

Экзотические деликатесы.

Чересчур сложные блюда.

Заливное.

Десерты с использованием желатина.

Почему под запретом заливное, которое традиционно готовят из говяжьего языка, понятно. Но, возможно, не каждый знает, чем быку не угодили десерты в форме желе. Все дело в том, что желатин изготавливают, перерабатывая кости крупного рогатого скота.

Поэтому для приготовления десертов лучше использовать агар-агар — желирующий компонент растительного происхождения. А если очень хочется холодца, то его можно сварить на свиных костях.

Кроме того, бык – сладкоежка. Так что можно оставить панакоту для другого торжества, а к Новому году испечь большой и очень сладкий торт, или пирожные, или то и другое.

Встречая наступающий год, не стоит перебарщивать со спиртным. Злоупотреблять плохо вообще всегда, но бык особенно не любит пьяных. Откажитесь от крепких напитков в пользу вина, легких коктейлей, ликеров. На столе обязательно должны быть соки или компот, морс. В конце вечера полезно выпить успокаивающего травяного чая.

Ждем от быка хорошего

А пока вы готовите разносолы к праздничному столу, мы расскажем, что предсказывают на 2021 год астрологи.