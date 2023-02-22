Готовим вкусные рулетки из блинов

Ингредиенты
- картофельный отвар-400 мл
- соль-0.3 ч.л.
- мука-250 г
- разрыхлитель-0.5 ч.л.
- яйцо-1 шт.
- сахар-1 ст.л.
- растительное масло-50 мл
- начинка:
- ветчина-200 г
- лук красный-1.5 шт.
- морковь-1 шт.
- корень сельдерея-100 г
- гречка готовая-250 г
- шпинат-30 г
- итальянские травы-0.3 ч.л.
- чесночный порошок-0.3 ч.л.
- паприка-0.5 ч.л.
- соль
Фото рецепта
3. Влить растительное масло. Взбить до пенки.
4. Всыпать муку с разрыхлителем.
5. Снова взбить, дать немного постоять тесту.
6. Обжарить с двух сторон блины на смазанной сковороде.
7. И так жарим, пока не закончится тесто 7 блинчиков.
9. Начинку,кроме гречки,я пропустила через тёрку на мясорубке. Вот такая фиолетовая морковь внутри,кому интересно. Стержень у неё оранжевый.
10. Так как у нас блины на ужин,немного мяса не помешает,ветчину (была жестковата) я тоже пропустила через мясорубку вслед за овощами.
11. Переносим всё перетёртое для начинки в сковороду и обжариваем в небольшом количестве масла.
12. Вот так начинка ужарилась.
13. Добавляем готовую гречку и перемешиваем прямо в сковороде.
14. Я ещё добавила шпинат размороженный-1 кубик и приправы.
15. Берём блин и намазываем начинкой.
16. Свернуть рулетиком.
17. И так все 7 штук.
18. Каждый в тарелке нарезает на удобные кусочки.
19. Подаём в тёплом или горячем виде со сметаной.
20. Оставшиеся после ужина блины рекомендую потом разогреть.
21. Кушать подано!
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