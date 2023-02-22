Готовим вкусные рулетки из блинов

1. Продукты для теста. Вначале я хотела измельчить лук и добавить в тесто,поэтому здесь на фото луковица.

2. В картофельный отвар вбить яйцо с солью и сахаром. С солью осторожнее,так как отвар подсоленный.

3. Влить растительное масло. Взбить до пенки.

4. Всыпать муку с разрыхлителем.

5. Снова взбить, дать немного постоять тесту.

6. Обжарить с двух сторон блины на смазанной сковороде.

7. И так жарим, пока не закончится тесто 7 блинчиков.

8. Для начинки берём овощи: фиолетовую морковь, сельдерей, лук.

9. Начинку,кроме гречки,я пропустила через тёрку на мясорубке. Вот такая фиолетовая морковь внутри,кому интересно. Стержень у неё оранжевый.

10. Так как у нас блины на ужин,немного мяса не помешает,ветчину (была жестковата) я тоже пропустила через мясорубку вслед за овощами.

11. Переносим всё перетёртое для начинки в сковороду и обжариваем в небольшом количестве масла.

12. Вот так начинка ужарилась.

13. Добавляем готовую гречку и перемешиваем прямо в сковороде.

14. Я ещё добавила шпинат размороженный-1 кубик и приправы.

15. Берём блин и намазываем начинкой.

16. Свернуть рулетиком.

17. И так все 7 штук.

18. Каждый в тарелке нарезает на удобные кусочки.

19. Подаём в тёплом или горячем виде со сметаной.

20. Оставшиеся после ужина блины рекомендую потом разогреть.