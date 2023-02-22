Четыре вкуса

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Готовим вкусные рулетки из блинов

Фото к рецепту: Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023

Ингредиенты

  • картофельный отвар-400 мл
  • соль-0.3 ч.л.
  • мука-250 г
  • разрыхлитель-0.5 ч.л.
  • яйцо-1 шт.
  • сахар-1 ст.л.
  • растительное масло-50 мл
  • начинка:
  • ветчина-200 г 
  • лук красный-1.5 шт.
  • морковь-1 шт.
  • корень сельдерея-100 г
  • гречка готовая-250 г
  • шпинат-30 г
  • итальянские травы-0.3 ч.л.
  • чесночный порошок-0.3 ч.л.
  • паприка-0.5 ч.л.
  • соль

Фото рецепта

Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 1
1. Продукты для теста. Вначале я хотела измельчить лук и добавить в тесто,поэтому здесь на фото луковица.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 2
2. В картофельный отвар вбить яйцо с солью и сахаром. С солью осторожнее,так как отвар подсоленный. 
 
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 3
3. Влить растительное масло. Взбить до пенки.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 4
4. Всыпать муку с разрыхлителем.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 5
5. Снова взбить, дать немного постоять тесту.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 6
6. Обжарить с двух сторон блины на смазанной сковороде.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 7
7. И так жарим, пока не закончится тесто 7 блинчиков.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 8
8. Для начинки берём овощи: фиолетовую морковь, сельдерей, лук.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 9
9. Начинку,кроме гречки,я пропустила через тёрку на мясорубке. Вот такая фиолетовая морковь внутри,кому интересно. Стержень у неё оранжевый.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 10
10. Так как у нас блины на ужин,немного мяса не помешает,ветчину (была жестковата) я тоже пропустила через мясорубку вслед за овощами.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 11
11. Переносим всё перетёртое для начинки в сковороду и обжариваем в небольшом количестве масла.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 12
12. Вот так начинка ужарилась.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 13
13. Добавляем готовую гречку и перемешиваем прямо в сковороде.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 14
14. Я ещё добавила шпинат размороженный-1 кубик и приправы.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 15
15. Берём блин и намазываем начинкой.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 16
16. Свернуть рулетиком.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 17
17. И так все 7 штук.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 18
18. Каждый в тарелке нарезает на удобные кусочки.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 19
19. Подаём в тёплом или горячем виде со сметаной.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 20
20. Оставшиеся после ужина блины рекомендую потом разогреть.
Рулетики"ужин в блинах"#масленица2023: шаг 21
21. Кушать подано!
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