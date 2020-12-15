Закуска из баклажанов с гранатом

Ингредиенты
- баклажан — 300 гр.
- масло растительное — 3 ст.л.
- паста тахинная — 1 ч.л.
- йогурт (натуральный и густой) — 50 гр.
- соль
- чеснок — 1 зуб.
- кориандр (щепотка молотого)
- перец белый
- гранат
- бальзамик (бальзамический крем - не уксус!!!) — 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Баклажаны порезать колечками не очень тонко.
Смазать с двух сторон растительным маслом Олейна и обжарить с двух сторон на сковороде гриль.
Или смазать с двух сторон, выложить на пергамент и запечь в духовке при 200 градусах.
Обжаренные баклажаны сложить нв блюдо и немного остудить.
В чашу влить йогурт, выдачить зубчик чеснока, добавить соль перец, кориандр, тхинную пасту и перемешать до однородности.
Откорректировать на вкус.
Выкладываем баклажаны горкой.
На каждый баклажан немного соуса.
Добавляем бальзамический крем и посыпаем зернами граната.
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