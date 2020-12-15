Четыре вкуса

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Закуска из баклажанов с гранатом

Фото к рецепту: Закуска из баклажанов с гранатом

Ингредиенты

  • баклажан — 300 гр.
  • масло растительное — 3 ст.л.
  • паста тахинная — 1 ч.л.
  • йогурт (натуральный и густой) — 50 гр.
  • соль
  • чеснок — 1 зуб.
  • кориандр (щепотка молотого)
  • перец белый
  • гранат
  • бальзамик (бальзамический крем - не уксус!!!) — 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Баклажаны порезать колечками не очень тонко.

Смазать с двух сторон растительным маслом Олейна и обжарить с двух сторон на сковороде гриль.

Или смазать с двух сторон, выложить на пергамент и запечь в духовке при 200 градусах.

Обжаренные баклажаны сложить нв блюдо и немного остудить.

В чашу влить йогурт, выдачить зубчик чеснока, добавить соль перец, кориандр, тхинную пасту и перемешать до однородности.

Откорректировать на вкус.

Выкладываем баклажаны горкой.

На каждый баклажан немного соуса.

Добавляем бальзамический крем и посыпаем зернами граната.

Дополнительная информация

Закуска из баклажанов с гранатом

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