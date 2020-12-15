Закуска из баклажанов с гранатом

Баклажаны порезать колечками не очень тонко.

Смазать с двух сторон растительным маслом Олейна и обжарить с двух сторон на сковороде гриль.

Или смазать с двух сторон, выложить на пергамент и запечь в духовке при 200 градусах.

Обжаренные баклажаны сложить нв блюдо и немного остудить.

В чашу влить йогурт, выдачить зубчик чеснока, добавить соль перец, кориандр, тхинную пасту и перемешать до однородности.

Откорректировать на вкус.

Выкладываем баклажаны горкой.

На каждый баклажан немного соуса.

Добавляем бальзамический крем и посыпаем зернами граната.