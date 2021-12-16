Новогодние мандаринки с крабовыми палочками

Рецепт приготовления

1. Нарежьте крабовое мясо полосками, мелким кубиком. Поместите в миску для смешивания начинки.

2. Половинку луковицы нарежьте очень мелко. Отправьте к мясу краба.

3. Потрите вареные яйца и сыр. Добавьте к остальным ингредиентам.

4. Добавьте кукурузу и майонез, тщательно все перемешайте.

5. Натрите морковь на самой мелкой терке.

6. Отрежьте кусочек пищевой пленки, поместите на нее тертую морковь выложив кружочком.

7. Сформируйте шар из крабового салата и поместите в цент моркови.

8. Скрутите пленку, как бы собрав ее, тем самым формируя круглую закуску. Разверните, получаются полоски от пленки, придайте форму руками.

9. Выложите все мандаринки на блюдо, в центре каждой сделайте небольшое углубление. В каждое углубления выложите по горошине черного перца. Дополнительно можно украсить зелеными листиками.

Кушать подано!