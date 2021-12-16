Четыре вкуса

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Новогодние мандаринки с крабовыми палочками

Фото к рецепту: Салат-закуска мандаринки на новый год с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • морковь - 300 гр.
  • крабовое мясо (имитация) - 200 гр.
  • сыр гауда - 100 гр.
  • лук репчатый - 0.5 лук.
  • майонез - 3 ст.л.
  • консервированная кукуруза - 100 гр.
  • яйца - 2 шт.
  • соль, черный молотый перец и чеснок и желанию

Рецепт приготовления

1. Нарежьте крабовое мясо полосками, мелким кубиком. Поместите в миску для смешивания начинки.

2. Половинку луковицы нарежьте очень мелко. Отправьте к мясу краба.

3. Потрите вареные яйца и сыр. Добавьте к остальным ингредиентам.

4. Добавьте кукурузу и майонез, тщательно все перемешайте.

5. Натрите морковь на самой мелкой терке.

6. Отрежьте кусочек пищевой пленки, поместите на нее тертую морковь выложив кружочком.

7. Сформируйте шар из крабового салата и поместите в цент моркови.

8. Скрутите пленку, как бы собрав ее, тем самым формируя круглую закуску. Разверните, получаются полоски от пленки, придайте форму руками.

9. Выложите все мандаринки на блюдо, в центре каждой сделайте небольшое углубление. В каждое углубления выложите по горошине черного перца. Дополнительно можно украсить зелеными листиками.

Кушать подано!

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