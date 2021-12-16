Новогодние мандаринки с крабовыми палочками

Ингредиенты
- морковь - 300 гр.
- крабовое мясо (имитация) - 200 гр.
- сыр гауда - 100 гр.
- лук репчатый - 0.5 лук.
- майонез - 3 ст.л.
- консервированная кукуруза - 100 гр.
- яйца - 2 шт.
- соль, черный молотый перец и чеснок и желанию
Рецепт приготовления
1. Нарежьте крабовое мясо полосками, мелким кубиком. Поместите в миску для смешивания начинки.
2. Половинку луковицы нарежьте очень мелко. Отправьте к мясу краба.
3. Потрите вареные яйца и сыр. Добавьте к остальным ингредиентам.
4. Добавьте кукурузу и майонез, тщательно все перемешайте.
5. Натрите морковь на самой мелкой терке.
6. Отрежьте кусочек пищевой пленки, поместите на нее тертую морковь выложив кружочком.
7. Сформируйте шар из крабового салата и поместите в цент моркови.
8. Скрутите пленку, как бы собрав ее, тем самым формируя круглую закуску. Разверните, получаются полоски от пленки, придайте форму руками.
9. Выложите все мандаринки на блюдо, в центре каждой сделайте небольшое углубление. В каждое углубления выложите по горошине черного перца. Дополнительно можно украсить зелеными листиками.
Кушать подано!
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