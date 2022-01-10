Вкусный пирог со шпинатом и сыром

Ингредиенты
слоеное тесто бездрожжевое - 500 гр.
шпинат - 120 гр.
творожный сыр - 100 гр.
сыр - 100 гр.
помидоры черри - 7- 8 шт.
кунжут
Рецепт приготовления
Листья шпината измельчаем с помощью блендера.
Добавляем натертый сыр, творожный сыр и хорошо перемешиваем.
Пласт слоёного теста раскатываем в прямоугольник под размер используемого противня.
Вырезаем треугольник, оставшиеся две половинки теста поворачиваем, соединяем друг с другом и прижимаем по шву.
Получаем ещё один треугольник.
Перекладываем его на противень, застеленный пергаментом.
Выкладываем начинку и распределяем ее равномерно по всей поверхности.
Сверху кладем второй треугольник теста.
Прижимаем слегка к начинке, поправляем края, чтобы они полностью закрывали основу.
Тесто по бокам треугольника нарезаем ножом на полоски, не доходя до середины.
Затем каждую полоску теста перекручиваем по спирали.
Смазываем молоком и посыпаем кунжутом.
Раскладываем сверху половинки помидоров черри.
Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, до появления золотистой корочки.
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