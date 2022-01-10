Вкусный пирог со шпинатом и сыром

слоеное тесто бездрожжевое - 500 гр.

шпинат - 120 гр.

творожный сыр - 100 гр.

сыр - 100 гр.

помидоры черри - 7- 8 шт.

кунжут

Рецепт приготовления

Листья шпината измельчаем с помощью блендера.

Добавляем натертый сыр, творожный сыр и хорошо перемешиваем.

Пласт слоёного теста раскатываем в прямоугольник под размер используемого противня.

Вырезаем треугольник, оставшиеся две половинки теста поворачиваем, соединяем друг с другом и прижимаем по шву.

Получаем ещё один треугольник.

Перекладываем его на противень, застеленный пергаментом.

Выкладываем начинку и распределяем ее равномерно по всей поверхности.

Сверху кладем второй треугольник теста.

Прижимаем слегка к начинке, поправляем края, чтобы они полностью закрывали основу.

Тесто по бокам треугольника нарезаем ножом на полоски, не доходя до середины.

Затем каждую полоску теста перекручиваем по спирали.

Смазываем молоком и посыпаем кунжутом.

Раскладываем сверху половинки помидоров черри.

Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, до появления золотистой корочки.