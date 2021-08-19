Настоящий мужской бутерброд

Рецепт приготовления

Произвольными полосками нарезаем бекон. Некрупным кубиком нарезаем говяжью вырезку.

Лук очищаем от шелухи. Одну головку нарезаем кубиками. Вторую - кольцами. Перекладываем кольца лука в глубокую миску, разделяя их. Добавляем чайную ложку соли. Чайную ложку сахара. И чайную ложку рисового уксуса. Можно взять обычный яблочный, но с рисовым получается вкуснее. Перемешиваем содержимое миски.

На холодную, сухую сковороду выкладываем бекон. Включаем огонь чуть ниже среднего. Распределяем бекон равномерно по сковороде, вытапливаем из него жир и обжариваем помешивая. Когда бекон обжарится, а жир из него вытопится извлекаем его из сковороды.

В оставшемся от бекона жире обжариваем говяжью вырезку. Обжаривается она достаточно быстро. Как только кусочки мяса схватятся со всех сторон, добавляем лук, свежемолотый перец и соль.

Обжариваем всё вместе до готовности мяса. На это потребуется не более 5 минут.

Тонкими пластинками нарезаем огурцы. Примерно такими же по толщине кружочками нарезаем помидор.

У булки хлеба срезаем верхнюю часть. Извлекаем из неё мякоть. На дно булки выкладываем листья салата. Далее слоями выкладываем обжаренную говяжью вырезку, маринованный лук, соленые огурцы, томаты, присыпаем овощи обжаренным беконом. Добавляем кетчуп и соус bbq. Поверх соусов помещаем говяжью нарезку, сыр для бургеров, свиную нарезка и листья салата. Закрываем бутерброд срезанной крышкой от булки. Заворачиваем в фольгу и кладём под гнёт на 40 минут.

Через 40 минут снимаем с бутерброда гнёт. Разрезаем его на порционные кусочки и с удовольствием съедаем! Кушать подано!