Запеканка из творога на лаваше и сметане

лаваш – 100 гр.

творог (5%) – 750 гр.

сметана (15%) – 450 гр.

кефир - 100 мл.

яйца – 3 шт.

кокосовые хлопья (стружка) - 5-6 ст.л.

сахар – 4 ст.л.

ванильный порошок – 1/3 ч.л. (можно заменить на ванильный сахар)

соль - щепотка

для посыпки:

сахар коричневый - 1 ст.л.

миндальные лепестки - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

1. В миску кладем творог.

Разминаем его вилочкой и добавляем сметану.

2. Отправляем в миску 3 яйца, сахар, ванильный порошок и щепотку соли.

Тщательно все перемешиваем.

3. В творожную массу всыпаем 5-6 ст. л. кокосовой стружки (мелких хлопьев).

Снова перемешиваем.

4. Мелко нарезаем в миску лаваш с помощью кухонных ножниц.

Вмешиваем лаваш в общую массу.

5. Вливаем кефир, перемешиваем и выкладываем творожную массу в форму для выпекания.

Посыпаем коричневым сахаром и миндальными лепестками и даем постоять 10-15 минут перед выпеканием.

6. Выпекаем запеканку 20 минут при температуре 190 градусов и еще 10 минут при 200 градусах для того, чтобы она подрумянилась. В сумме 30 минут.

Духовки у всех разные, время приготовления может немного отличаться.

7. Даем запеканке остыть на решетке и можно подавать к столу.

Кушать подано!