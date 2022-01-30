Запеканка из творога на лаваше и сметане

Ингредиенты
лаваш – 100 гр.
творог (5%) – 750 гр.
сметана (15%) – 450 гр.
кефир - 100 мл.
яйца – 3 шт.
кокосовые хлопья (стружка) - 5-6 ст.л.
сахар – 4 ст.л.
ванильный порошок – 1/3 ч.л. (можно заменить на ванильный сахар)
соль - щепотка
для посыпки:
сахар коричневый - 1 ст.л.
миндальные лепестки - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
1. В миску кладем творог.
Разминаем его вилочкой и добавляем сметану.
2. Отправляем в миску 3 яйца, сахар, ванильный порошок и щепотку соли.
Тщательно все перемешиваем.
3. В творожную массу всыпаем 5-6 ст. л. кокосовой стружки (мелких хлопьев).
Снова перемешиваем.
4. Мелко нарезаем в миску лаваш с помощью кухонных ножниц.
Вмешиваем лаваш в общую массу.
5. Вливаем кефир, перемешиваем и выкладываем творожную массу в форму для выпекания.
Посыпаем коричневым сахаром и миндальными лепестками и даем постоять 10-15 минут перед выпеканием.
6. Выпекаем запеканку 20 минут при температуре 190 градусов и еще 10 минут при 200 градусах для того, чтобы она подрумянилась. В сумме 30 минут.
Духовки у всех разные, время приготовления может немного отличаться.
7. Даем запеканке остыть на решетке и можно подавать к столу.
Кушать подано!
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