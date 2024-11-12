Запеченная куриная грудка с помидорами и тертым картофелем

Ингредиенты
- грудка куриная - 4 шт.
- картошка - 4-6 шт.
- помидоры - 5-7 шт.
- яйцо - 2-3 шт.
- лук - 1 шт.
- чеснок - 2-3 зуб.
- сметана - 2-3 ст.л.
- соль
- перец
- копчёная паприка
Рецепт приготовления
Возьмём несколько штук куриных грудок. Разрезаем их по вдоль. Хорошенько отбиваем.
Берём помидоры. Режем их кружочками.
Лук очищаем и нарезаем небольшим кубиком.
Картофель очищаем и натираем на средне тёрке.
Добавляем туда яйца, соль по вкусу, лук.
Чеснок измельчаем и отправляем туда же к картошке и 2-3 ложки сметаны. Хорошенько всё перемешаем.
На лист выкладываем куриные грудки.
Добавляем соль по вкусу.
Чёрный молотый перец и копчёной паприки для аромата.
Растираем специи по мясу.
Сверху выкладываем помидоры.
На помидоры кладём картофель.
Разогреваем духовку 200° и отправляем туда мясо минут на 40.
По желанию можно присыпать тёртым сыром.
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