Запеченная куриная грудка с помидорами и тертым картофелем

Возьмём несколько штук куриных грудок. Разрезаем их по вдоль. Хорошенько отбиваем.

Берём помидоры. Режем их кружочками.

Лук очищаем и нарезаем небольшим кубиком.

Картофель очищаем и натираем на средне тёрке.

Добавляем туда яйца, соль по вкусу, лук.

Чеснок измельчаем и отправляем туда же к картошке и 2-3 ложки сметаны. Хорошенько всё перемешаем.

На лист выкладываем куриные грудки.

Добавляем соль по вкусу.

Чёрный молотый перец и копчёной паприки для аромата.

Растираем специи по мясу.

Сверху выкладываем помидоры.

На помидоры кладём картофель.

Разогреваем духовку 200° и отправляем туда мясо минут на 40.

По желанию можно присыпать тёртым сыром.