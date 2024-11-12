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Четыре вкуса

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Запеченная куриная грудка с помидорами и тертым картофелем

Фото к рецепту: Куриная грудка с тёртым картофелем и помидорами запечённая в духовке на ужин

Ингредиенты

  • грудка куриная - 4 шт.
  • картошка - 4-6 шт.
  • помидоры - 5-7 шт.
  • яйцо - 2-3 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 2-3 зуб.
  • сметана - 2-3 ст.л.
  • соль
  • перец
  • копчёная паприка

Рецепт приготовления

Возьмём несколько штук куриных грудок. Разрезаем их по вдоль. Хорошенько отбиваем.

Берём помидоры. Режем их кружочками.

Лук очищаем и нарезаем небольшим кубиком.

Картофель очищаем и натираем на средне тёрке.

Добавляем туда яйца, соль по вкусу, лук.

Чеснок измельчаем и отправляем туда же к картошке и 2-3 ложки сметаны. Хорошенько всё перемешаем.

На лист выкладываем куриные грудки.

Добавляем соль по вкусу.

Чёрный молотый перец и копчёной паприки для аромата.

Растираем специи по мясу.

Сверху выкладываем помидоры.

На помидоры кладём картофель.

Разогреваем духовку 200° и отправляем туда мясо минут на 40.

По желанию можно присыпать тёртым сыром.

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