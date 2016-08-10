Четыре вкуса

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Икра из зелёных помидоров

Икра из зелёных помидоров
  • Ингредиенты:
  • 1,5 кг зелёных помидоров
  • 500 г болгарского перца
  • 3 больших луковицы
  • растительное масло
  • 2 больших красных помидора
  • 1 ст.л. сахара
  • соль, перец
  • морковь по желанию
Часто хозяйки не знают куда использовать зелёные помидоры. Особенно много их остаётся осенью, с наступлением холодов они не успевают дозревать. Не спешите выкидывать их, из них можно приготовить много вкусных блюд, в том числе и икру. Икру из зелёных помидоров можно заготовить и на зиму, а можно и сразу на стол подавать.

Пошаговое описание рецепта:

Икра из зелёных помидоров
1
Зелёные помидоры вымыть, нарезать кубиками и высыпать в глубокую сковороду с растительным маслом. Жарить минут 20, пока помидоры не размягчатся.
Икра из зелёных помидоров
2
Перец вымыть, удалить семена, нарезать кубиками и добавить в сковороду к помидорам. Лук очистить, нарезать кубиками и высыпать в сковороду. Добавить соль, перец, сахар и перемешать. Жарить пока все ингредиенты не станут мягкими.
 
Икра из зелёных помидоров
3
Затем добавить сок из двух красных помидор. Проще всего натереть их на тёрке. Тушить, пока не выпарится вся лишняя жидкость.
Икра из зелёных помидоров
4
Все, икра из зелёных помидоров готова. Теперь можно подавать её на стол, как закуску, или разложить по чистым банкам и закатать.
Обязательно стерилизовать!!!! Приятного

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