Икра из зелёных помидоров

Часто хозяйки не знают куда использовать зелёные помидоры. Особенно много их остаётся осенью, с наступлением холодов они не успевают дозревать. Не спешите выкидывать их, из них можно приготовить много вкусных блюд, в том числе и икру. Икру из зелёных помидоров можно заготовить и на зиму, а можно и сразу на стол подавать.