Творожный десерт на скорую руку

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного лакомства для семейного чаепития.

Такой вкусный и полезный десерт из творога понравится не только детям, но и взрослым. Эти творожные шарики в шоколаде готовятся очень просто и быстро, состоят из доступных всем продуктов, которые найдутся на кухне у любой хозяечки. Таким лакомством вы с легкостью сможете разнообразить свои семейные чаепития и порадовать любимых новыми отменными вкусами. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

100 гр творога

20 гр шоколада

2 столовые ложки сахарной пудры

1 столовая ложка сметаны

2 столовые ложки какао

1 чайная ложка ванильного сахара

половина чайной ложки цукатов

Начинаем процесс

В первую очередь в отдельную емкость отправляем творог, ванильный сахар, сахарную пудру, какао и цукаты. Хорошо все перемешиваем. Затем добавляем сметану и снова мешаем все до однородности. Используя терку, натираем на мелкой фракции шоколад. Из творожной массы формируем маленькие шарики и обкатываем их в подготовленной шоколадной стружке. После чего десерт можно сразу подавать к столу.

Приятного аппетита!