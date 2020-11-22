Четыре вкуса

305 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    На бульоне из вареной рыбы как-то странновато.. Мы в 90х годах подобное блюдо из селедочного рассола делали.Домашняя красная ...
  • Алексей
    хотя бы на чужих ошибках снимите майдауны кострюли с головы.........https://www.youtube.com/watch?v=wKBBeRcFnDYОтличное блюдо: п...
  • danil
    Отличное блюдо: п...

Творожный десерт на скорую руку

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного лакомства для семейного чаепития. 

Такой вкусный и полезный десерт из творога понравится не только детям, но и взрослым. Эти творожные шарики в шоколаде готовятся очень просто и быстро, состоят из доступных всем продуктов, которые найдутся на кухне у любой хозяечки. Таким лакомством вы с легкостью сможете разнообразить свои семейные чаепития и порадовать любимых новыми отменными вкусами. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

  • 100 гр творога
  • 20 гр шоколада
  • 2 столовые ложки сахарной пудры
  • 1 столовая ложка сметаны
  • 2 столовые ложки какао
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • половина чайной ложки цукатов

Начинаем процесс

  1. В первую очередь в отдельную емкость отправляем творог, ванильный сахар, сахарную пудру, какао и цукаты. Хорошо все перемешиваем.
  2. Затем добавляем сметану и снова мешаем все до однородности.
  3. Используя терку, натираем на мелкой фракции шоколад.
  4. Из творожной массы формируем маленькие шарики и обкатываем их в подготовленной шоколадной стружке.
  5. После чего десерт можно сразу подавать к столу.

Творожный десерт на скорую руку

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракедаготовить простовкусноготовить
1
Обсудить

Картина дня

наверх