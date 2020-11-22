Творожный десерт на скорую руку

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного лакомства для семейного чаепития.
Такой вкусный и полезный десерт из творога понравится не только детям, но и взрослым. Эти творожные шарики в шоколаде готовятся очень просто и быстро, состоят из доступных всем продуктов, которые найдутся на кухне у любой хозяечки. Таким лакомством вы с легкостью сможете разнообразить свои семейные чаепития и порадовать любимых новыми отменными вкусами. Рекомендую всем попробовать.
Нужные ингредиенты
- 100 гр творога
- 20 гр шоколада
- 2 столовые ложки сахарной пудры
- 1 столовая ложка сметаны
- 2 столовые ложки какао
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- половина чайной ложки цукатов
Начинаем процесс
- В первую очередь в отдельную емкость отправляем творог, ванильный сахар, сахарную пудру, какао и цукаты. Хорошо все перемешиваем.
- Затем добавляем сметану и снова мешаем все до однородности.
- Используя терку, натираем на мелкой фракции шоколад.
- Из творожной массы формируем маленькие шарики и обкатываем их в подготовленной шоколадной стружке.
- После чего десерт можно сразу подавать к столу.
Приятного аппетита!
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