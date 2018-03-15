7 превосходных способов окрасить яйца: никаких кистей и наклеек

Интересно, что окрашенные пасхальные яйца имеют свои названия в зависимости от того, как осуществлялась покраска яиц. Крашенки — однотонные яйца, крапанки — это яйца, покрытые разноцветными пятнышками, которые получают при помощи капелек воска. А если красим яйца и выцарапываем рисунок, то получается драпанка. Отдельно стоит отметить писанки. Это не просто пасхальный атрибут, а произведение искусства! Рисунки на яйцах делаются специальным инструментом — писачком.

В статье мы собрали как известные способы покраски яиц, которые все прекрасно знают, но, возможно, подзабыли нюансы, так и более интересные и «неизбитые». Кроме того, расскажем о быстрых вариантах красиво покрасить яйца с наименьшими трудозатратами, о методах их декора, которыми можно заниматься с ребенком и о таких оригинальных способах, где фантазию можно отпустить в свободное плавание и ожидать великолепного результата!

Как красиво покрасить яйца на Пасху

Мраморный окрас

Мелко порежьте луковую шелуху, мокрое сырое яйцо вываляйте в ней. Яйцо, облепленное шелухой, выкладываем на марлю или широкий бинт (бинт нужно сложить в 3 слоя, чтобы получился поплотнее), оборачиваем яйцо марлей и плотно завязываем ниткой. Получившиеся мешочки с яйцами кладем в холодную воду, добавляем соль(1 соловую ложку) и зеленку (на 10 яиц — 1 пузырек (10 мл), можно больше, перемешивать не нужно).

Варим яйца 15-20 минут, промываем под холодной водой, снимаем мешочки. Высушенные яйца протираем растительным маслом для блеска.

Есть еще один способ добиться мраморного окраса. В воду с разбавленным пищевым красителем добавьте половину столовой ложки растительного масла, перемешайте вилкой.

Сварите яйца, остудите их и по очереди опустите в краситель, стараясь поймать на поверхность яйца побольше масляных разводов. Вытащив яйца из краски, аккуратно промокните их бумажным полотенцем.

Окрашивание с помощью листочков

Если вы хотите, чтобы на яйце остался неокрашенным какой-то рисунок: листок, цветок, сердечко, крестик и т.п., возьмите листочек от комнатного или дикого растения, вырезанный из бумаги цветок и т.п. наложите его на яйцо, сверху наденьте капроновый чулок или марлю. Скрепите концы получившегося мешочка резинкой. Покрасьте яйцо синтетическим или любым натуральным красителем (луковой шелухой, куркумой, соком свеклы). Промойте под водой и снимите мешочек. Обсушенное яйцо натрите подсолнечным маслом.

Крашенки в шелковой ткани

Окрашивать яйца можно с помощью шелковых лоскутков (отлично подойдут старые цветные мужские галстуки). Оберните яйца в разноцветные лоскутки, сверху оберните ветошью, крепко перевяжите. Сварите яйца в течение 20 минут. Снимите лоскутки. Чтобы яйца приобрели красивый блеск, смажьте их, после того как они обсохнут, растительным маслом.

Окрашивание нитками для вышивания

Для окрашивании яиц можно использовать обычные нитки х/б разных цветов. Обмотать яйца нитками х/б различных цветов (как фантазия подскажет), варить такие яйца 20 минут на маленьком огне. Вынуть, остудить, снять нитяной кокон. Получаются неожиданные варианты расцветки.

Яйца с градиентом

Чтобы создать красивый эффект плавного перехода цвета, необходимо поместить с помощью половника более половины яйца в краску на 3 минуты, при этом постоянно слегка поднимать и опускать яйцо. Затем на пять минут в растворе удерживается половина яйца, и еще на пять – самая нижняя часть.

Яйца с кружевным узором

Заверните яйцо в кружевную ткань, плотно завяжите и опустите на 10 минут в раствор с краской.

Окрашивание с воском

Для этого способа потребуется восковая свеча. Сперва красим яйцо в первой, более светлой краске. Затем вытираем насухо салфеткой и равномерно наносим на яйцо капли воска: просто наклоняем чуть-чуть горящую свечу и поворачиваем яйцо. Если получились не капли, а дорожка – тоже интересно. Сделайте несколько пересекающихся дорожек. Теперь опускаем яйцо во второй краситель. Учитывая, что красители холодные, воск не растает, а места под восковыми каплями останутся непрокрашенными. Теперь вынимаем яйцо из краски, споласкиваем и снимаем капли воска. Под воском цвет остался прежним. Таким способом, чуть наловчившись, можно вырисовывать и спирали, и завитки, и прочие красоты.

Не хотите связываться с воском — можно нанести крапинки рисом или другой крупой. Мокрые яйца обваливаем в крупе, аккуратно и очень плотно заворачиваем в марлю, концы соединяем и завязываем ниткой. Рис должен не болтаться, а прилегать к окрашиваемому яйцу.

Затем яйца окрашиваем обычным способом, окуная в краситель (желательно выбирать контрастные темные цвета). Когда марлю снимаем, то места, где к поверхности прилегал рис, остаются не прокрашенными, создавая крапчатость.