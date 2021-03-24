Четыре вкуса

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Лепешка с начинкой из зеленого лука

Фото к рецепту: Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны

Ингредиенты 

тесто: 
Молоко 200 мл. (теплое) 
Яйца 2 шт 
Сахар 2 чайная ложка 
Соль 1 чайная ложка 
Мука 430 Гр. 
Сливочное масло 80 гр. (растопить) 

Наполнение: 
Зеленый Лук 
Яйца 2 шт 
Вареный картофель 2-3 шт. 
Соль, черный перец 

Пошаговые фото

Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны: фото шаг 1Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны: фото шаг 2Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны: фото шаг 3Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны: фото шаг 4Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны: фото шаг 5Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны: фото шаг 6Лепешка с начинкой из зеленого лука / взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны: фото шаг 7

 

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