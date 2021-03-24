Лепешка с начинкой из зеленого лука

Ингредиенты
тесто:
Молоко 200 мл. (теплое)
Яйца 2 шт
Сахар 2 чайная ложка
Соль 1 чайная ложка
Мука 430 Гр.
Сливочное масло 80 гр. (растопить)
Наполнение:
Зеленый Лук
Яйца 2 шт
Вареный картофель 2-3 шт.
Соль, черный перец
Пошаговые фото
Ингредиенты
тесто:
Молоко 200 мл. (теплое)
Яйца 2 шт
Сахар 2 чайная ложка
Соль 1 чайная ложка
Мука 430 Гр.
Сливочное масло 80 гр. (растопить)
Наполнение:
Зеленый Лук
Яйца 2 шт
Вареный картофель 2-3 шт.
Соль, черный перец
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