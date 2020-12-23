История новогодних блюд: яйца фаршированные и под майонезом

Фаршированные яйца никак не советское изобретение: этому лакомству даже не сотни - тысячи лет.

Как первое блюдо

Древние римляне заправляли вареные яйца пряными соусами и ели как первое блюдо. Эта традиция была настолько распространена, что у римлян имелась поговорка ab ova usque ad mala - буквально «от яиц до яблок», то есть от начала до конца трапезы.

В книге рецептов, составленной в IV-V веках нашей эры, вареные яйца предлагалось приправлять маслом, вином или бульоном, и подавать с перцем и травами. Там же можно встретить рецепт яиц, заправленных кедровыми орешками, медом и уксусом (вместе с вином, бульоном и петрушкой).

Где-то в XIII веке фаршированные яйца начали появляться в Андалусии, на территории современной Испании. Автор одной из кулинарных книг того времени советует растолочь вареные яичные желтки с кинзой, луковым соком и кориандром, а затем взбить их с рыбным соусом, маслом и солью. Залив эту смесь в выдолбленные яичные белки, местные кулинары скрепляли две половинки маленькой палочкой и посыпали перцем.

Майонез появился не сразу

К XV веку блюдо распространилось почти по всей Европе. Средневековые кулинарные книги содержат рецепты вареных яиц, фаршированных изюмом, сыром и травами (майораном, петрушкой, мятой, а затем обжаренных в масле и политых соусом из корицы, имбиря, гвоздики).

Быстро и вкусно

О майонезе, без которого сегодня сложно представить это блюдо, речи не шло. Первое упоминание майонеза в рецепте фаршированных яиц встречается в «Поваренной книге Бостонской кулинарной школы» 1896 года. Впрочем, в Штатах (и Европе) яйца и майонез шли раздельно в массовой кулинарии до 1940 годов.

Примерно в то же время майонез начали массово производить в СССР, им стали заправлять множество блюд, в том числе и фаршированные яйца. «Фарш» делали из всего подряд - консервированной рыбы, печени, солёных огурцов. Рецепт фаршированных яиц, приведённых в первом издании «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939), включает ветчину, лук, белый хлеб.

Что касается яиц под майонезом, без начинки, это своего рода облегченная версия: во-первых, с продуктами в Советском Союзе было не все просто, во-вторых, сварить яйца и заправить куда быстрей, чем что-то специально готовить. Позже яйца под майонезом стали непременным атрибутом столовых, где к этим двум ингредиентам добавляли зеленый консервированный горошек. В список традиционных новогодних блюд фаршированные (или просто «майонезные») яйца попали без какой-то причины. Точней, потому, что трудозатраты на их приготовление невелики.

Рецепты

С печенью

Ингредиенты

Яйца - 5 шт

Печень куриная - 300 гр

Лук репчатый - 1 шт

Морковь 1- шт

Масло сливочное - 2 ст л

Сельдерей - 1 стебель

Пошаговый рецепт приготовления

Промыть, высушить печень и положить на сковороду. Нарезать и натереть морковь, лук и сельдерей. Положить на сковороду масло и овощи, немного все обжарить. Налить туда пол-стакана воды, посолить, поперчить. Тушить под крышкой в течение 40 минут. Сварить яйца, очистить, разрезать пополам и вынуть желтки. Остудив мясо с овощами, добавить желтки, затем всю смесь измельчить блендером. Приправить белки этой смесью.

C чесноком и соленым огурцом

Ингредиенты

Яйца - 4 шт

Чеснок - 2 зубчика

Соленый огурец - 1 шт

Петрушка или укроп - 1 пучок

Сметана - 100 гр

Пошаговый рецепт приготовления

Сварить яйца, разрезать пополам, вынуть желтки. Очистив от кожуры огурец, мелко его нарезать. Раздавить чеснок. Смешать огурец и чеснок с желтками и частью сметаны. Приправить смесью белки, полить остатками сметаны.

С ветчиной и хлебом (из «Книги о вкусной и здоровой пище», 1939)

Ингредиенты

Яйца - 5 шт

Ветчина - 50 гр

Сыр - 25 гр

Белый хлеб - 50 гр

Лук - 1 шт

Молоко - 150 мл (2/3 стакана)

Картофель - 500 гр

Пошаговый рецепт приготовления