Готовим ленивые хачапури на кефире

Ингредиенты
- кефир - 250 мл.
- сода - 1/3 ч.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- яйца - 2 шт.
- творог - 300 г.
- мука - 180 г.
- зелень
Рецепт приготовления
В миску наливаем кефир комнатной температуры, добавляем соду, оставляем на 3 минуты.
Добавляем соль, яйца, перемешиваем до однородности.
Добавляем творог и хорошо перемешиваем.
Просеиваем мужу и перемешиваем до однородности.
На разогретую сковородку наливаем растительное масло.
Выкладываем часть теста и разравниваем, формируя лепёшку
Обжариваем на небольшом огне с закрытой крышкой до золотистого цвета с двух сторон.
Кушать подано!
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