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Четыре вкуса

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Готовим ленивые хачапури на кефире

Фото к рецепту: Ленивые хачапури (лепешки) на кефире

Ингредиенты

  • кефир - 250 мл.
  • сода - 1/3 ч.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • яйца - 2 шт.
  • творог - 300 г.
  • мука - 180 г.
  • зелень

Рецепт приготовления

В миску наливаем кефир комнатной температуры, добавляем соду, оставляем на 3 минуты.

Добавляем соль, яйца, перемешиваем до однородности.

Добавляем творог и хорошо перемешиваем.

Просеиваем мужу и перемешиваем до однородности.

На разогретую сковородку наливаем растительное масло.

Выкладываем часть теста и разравниваем, формируя лепёшку

Обжариваем на небольшом огне с закрытой крышкой до золотистого цвета с двух сторон.

Кушать подано!

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