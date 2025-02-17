Готовим закусочный пирог из блинов

Ингредиенты
- тесто для блинов:
- молоко теплое - 300 мл.
- мука - 250 г
- дрожжи живые - 30 г
- масло сливочное - 2 ст.л.
- яйцо - 1 шт.
- сахар - 1 ст.л.
- соль - щепотка
- для начинки:
- морковь - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- шампиньоны - 300 г
- маслины без косточки - 270 г
- помидоры черри - 6 шт.
- сыр твердый - 120 г
- крем - сыр - 3 ст.
- майонез - 2 ст.л.
- сахар - 1 ч.л.
- соль
- укроп - 2 веточки
Рецепт приготовления
1. Для дрожжевого теста: в теплое молоко кладу дрожжи и хорошо их перемешиваю до полного растворения. Яйцо взбиваю венчиком, вливаю в молоко, добавляю сахар, соль, добавляю растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваю венчиком, муку добавляю частями и все перемешиваю, чтобы не было комочков. Тесто накрываю полотенцем и отправляю в теплое место на 1 час.
2. Жарю блины на среднем огне, сковороду смазываю растительным маслом, кладу 2 ст. л. теста на сковороду, разравниваю лопаткой или ложкой, жарю до золотистого цвета с обеих сторон.
3. Для начинки: лук нарезаю мелко, морковь тру на крупной терке, обжариваю до готовности на растительном масле, добавляю сахар и соль. Шампиньоны нарезаю произвольно, обжариваю до готовности на растительном масле, солю. Твердый сыр тру на крупной терке.
4. Соус для смазывания блинов: смешиваю крем - сыр с майонезом.
5. Собираю пирог: на блюдо кладу блинчик смазываю соусом, кладу грибы, распределяю по всему блинчику, накрываю блинчиком, смазываю соусом, кладу жареную морковь с луком, распределяю, накрываю блинчиком, смазываю соусом, кладу твердый сыр и повторяю (то-есть у меня получается еще один слой грибов и моркови).
6. Украшаю пирог маслинами и помидорами черри, разрезанными на половинки, сверху посыпаю немного твердым сыром и измельченным укропом.
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