Готовим закусочный пирог из блинов

1. Для дрожжевого теста: в теплое молоко кладу дрожжи и хорошо их перемешиваю до полного растворения. Яйцо взбиваю венчиком, вливаю в молоко, добавляю сахар, соль, добавляю растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваю венчиком, муку добавляю частями и все перемешиваю, чтобы не было комочков. Тесто накрываю полотенцем и отправляю в теплое место на 1 час.

2. Жарю блины на среднем огне, сковороду смазываю растительным маслом, кладу 2 ст. л. теста на сковороду, разравниваю лопаткой или ложкой, жарю до золотистого цвета с обеих сторон.

3. Для начинки: лук нарезаю мелко, морковь тру на крупной терке, обжариваю до готовности на растительном масле, добавляю сахар и соль. Шампиньоны нарезаю произвольно, обжариваю до готовности на растительном масле, солю. Твердый сыр тру на крупной терке.

4. Соус для смазывания блинов: смешиваю крем - сыр с майонезом.

5. Собираю пирог: на блюдо кладу блинчик смазываю соусом, кладу грибы, распределяю по всему блинчику, накрываю блинчиком, смазываю соусом, кладу жареную морковь с луком, распределяю, накрываю блинчиком, смазываю соусом, кладу твердый сыр и повторяю (то-есть у меня получается еще один слой грибов и моркови).

6. Украшаю пирог маслинами и помидорами черри, разрезанными на половинки, сверху посыпаю немного твердым сыром и измельченным укропом.