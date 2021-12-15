Вкусная манная овсяная каша из двух круп

молоко - 500 мл.

вода - 500 мл.

манная крупа - 4 ст.л. (100 гр. )

овсяные хлопья - 4 ст.л. (56 гр. )

соль - 1 ч.л.

сахар - 2 ст.л.

сливочное масло

Рецепт приготовления

1 В кастрюлю наливаем воду, молоко и ставим на огонь.

Насыпаем овсяные хлопья, после закипания варим на среднем огне 2-3 минуты.

2 Затем тонкой струйкой всыпаем манку, постоянно помешивая венчиком.

Добавляем в кашу соль, сахар, перемешиваем.

3 Варим кашу на медленном огне 5-7 минут.

Как только каша начинает густеть, выключить огонь, закрыть крышкой, дать каше настояться.

4 В готовую кашу добавить кусочек сливочного масла, каша будет еще вкуснее!

Отличным дополнением станут свежие ягоды, фрукты.

Кушать подано!