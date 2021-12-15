Вкусная манная овсяная каша из двух круп

Ингредиенты
молоко - 500 мл.
вода - 500 мл.
манная крупа - 4 ст.л. (100 гр. )
овсяные хлопья - 4 ст.л. (56 гр. )
соль - 1 ч.л.
сахар - 2 ст.л.
сливочное масло
Рецепт приготовления
1 В кастрюлю наливаем воду, молоко и ставим на огонь.
Насыпаем овсяные хлопья, после закипания варим на среднем огне 2-3 минуты.
2 Затем тонкой струйкой всыпаем манку, постоянно помешивая венчиком.
Добавляем в кашу соль, сахар, перемешиваем.
3 Варим кашу на медленном огне 5-7 минут.
Как только каша начинает густеть, выключить огонь, закрыть крышкой, дать каше настояться.
4 В готовую кашу добавить кусочек сливочного масла, каша будет еще вкуснее!
Отличным дополнением станут свежие ягоды, фрукты.
Кушать подано!
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