Огурцы на зиму без стерилизации и варки

Ингредиенты
- 2 кг огурцов
- 200 г чеснока
- 2 репчатого лука
- 3 ст.л. соли
- 5 ст.л. сахара
- 6 ст.л. уксуса
Рецепт приготовления
2 кг огурцов нарезаем колечками по 5 мл.
Добавляем 200 гр чеснока.
Дальше добавляем репчатый лук 2 штуки, порезанные колечками.
Не бойтесь то что он крупный, его незаметно будет.
Дальше добавляем соль, сахар и уксуса 9%.
Тщательно наш салат перемешиваем.
Оставляем на час при комнатной температуре.
И затем на 10 часов в холодильник.
Плотно укладываем и закручиваем в банки.
Сум доливаем до краев.
Кушать подано!
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