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Четыре вкуса

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Огурцы на зиму без стерилизации и варки

Фото к рецепту: Свежие огурцы на зиму без варки и стерелизации

Ингредиенты

  • 2 кг огурцов
  • 200 г чеснока
  • 2 репчатого лука
  • 3 ст.л. соли
  • 5 ст.л. сахара
  • 6 ст.л. уксуса

Рецепт приготовления

2 кг огурцов нарезаем колечками по 5 мл.

Добавляем 200 гр чеснока.

Дальше добавляем репчатый лук 2 штуки, порезанные колечками.

Не бойтесь то что он крупный, его незаметно будет.

Дальше добавляем соль, сахар и уксуса 9%.

Тщательно наш салат перемешиваем.

Оставляем на час при комнатной температуре.

И затем на 10 часов в холодильник.

Плотно укладываем и закручиваем в банки.

Сум доливаем до краев.

Кушать подано!

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