Огурцы на зиму без стерилизации и варки

2 кг огурцов нарезаем колечками по 5 мл.

Добавляем 200 гр чеснока.

Дальше добавляем репчатый лук 2 штуки, порезанные колечками.

Не бойтесь то что он крупный, его незаметно будет.

Дальше добавляем соль, сахар и уксуса 9%.

Тщательно наш салат перемешиваем.

Оставляем на час при комнатной температуре.

И затем на 10 часов в холодильник.

Плотно укладываем и закручиваем в банки.

Сум доливаем до краев.

Кушать подано!