Паста с креветками в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты
- очищенные вареные креветки - 250 гр.
- масло сливочное - 60 гр.
- сливки - 200 мл.
- сыр - 100 гр.
- чеснок - 2 зубчика
- лук порей - 30 гр.
- укроп - 1 пучок
- макароны - 200 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Варим макароны согласно инструкции.
Ставим разогреваться сковороду на средний огонь.
Сразу же добавляем кусок сливочного масла .
В растопленное масло закидываем мелко нарезанный лук и пассеруем 1 минуту, следом чеснок и пассеруем также 1 минуту.
Добавляем к чесночном маслу креветки и обжариваем их буквально 2 минуты, следом вливаем сливки, и даем им чуть провариться (прогреться), соль, перец молотый .
После чего добавляем к сливкам натертый сыр и на маленьком огне провариваем, пока сыр полностью не раствориться .
Тем временем, укроп мелко шинкуем и добавляем в сливочно-сырный соус.
Затем готовые макароны сливаем через дуршлаг, и добавляем их в соус креветками, все хорошенько перемешиваем .
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