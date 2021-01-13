Четыре вкуса

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Паста с креветками в сливочно-сырном соусе

Фото к рецепту: Паста с креветками в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты

  • очищенные вареные креветки - 250 гр.
  • масло сливочное - 60 гр.
  • сливки - 200 мл.
  • сыр - 100 гр.
  • чеснок - 2 зубчика
  • лук порей - 30 гр.
  • укроп - 1 пучок
  • макароны - 200 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Варим макароны согласно инструкции.

Ставим разогреваться сковороду на средний огонь.

Сразу же добавляем кусок сливочного масла .

В растопленное масло закидываем мелко нарезанный лук и пассеруем 1 минуту, следом чеснок и пассеруем также 1 минуту.

Добавляем к чесночном маслу креветки и обжариваем их буквально 2 минуты, следом вливаем сливки, и даем им чуть провариться (прогреться), соль, перец молотый .

После чего добавляем к сливкам натертый сыр и на маленьком огне провариваем, пока сыр полностью не раствориться .

Тем временем, укроп мелко шинкуем и добавляем в сливочно-сырный соус.

Затем готовые макароны сливаем через дуршлаг, и добавляем их в соус креветками, все хорошенько перемешиваем .

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