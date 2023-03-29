Рецепт салата в помидорами и хрустящими баклажанами

баклажан – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

твороженный сыр – 50 гр.

мята

базилик

кинза

оливковое масло – 2 ст.л.

кунжутное масло – 1 ст.

семена подсолнечника – 5 гр.

кукурузный крахмал

растительное масло – 0.5 л.

соль

Предварительно помытый и обсушенный баклажан избавляем от плодоножки и разрезаем на 4 части вдоль плода.

Затем каждую из частей нарезаем на крупные треугольники толщиной около 1 см.

Складываем баклажаны в глубокую миску.

Обильно присаливаем их.

Хорошо перемешиваем и оставляем на 5 минут в сторону, чтобы они просолились.

В это время нарезаем помидоры крупными кусочками.

Я предпочитаю сначала нарезать их на дольки.

Затем каждую дольку разделить на 2 части.

Нарезанные помидоры перекладываем в глубокую миску.

Переходим к зелени.

Я использую небольшой пучок мяты, базилика и кинзы.

Нарезаем зелень не слишком мелко.

Единственное на что стоит обратить внимание - я рекомендую снять листья мяты со стеблей, потому что стебли у нее очень жесткие и испортят впечатление о салате.

Помещаем зелень к помидорам. 2 зубчика чеснока придавливаем плоской стороной ножа и нарезаем так мелко, как вы только можете, либо пропускаем их через пресс для чеснока.

Чеснок также помещаем в миску к остальным ингредиентам.

Немного очищенных семян подсолнечника около 5 гр обжариваем на сухой сковороде.

Так же на сухой сковороде обжариваем около 2-3 гр кунжута.

Одновременно с обжариванием кунжута и семян подсолнечника ставим на огонь небольшую кастрюлю или сотейник, наливаем в неё примерно пол литра растительного масла и даем ему разогреться.

Баклажаны обваливаем в кукурузном крахмале со всех сторон, чтобы как можно больше крахмала налипло на их поверхность.

Опускаем их в раскаленное масло и обжариваем их во фритюре в течении 3-4 минут.

Затем выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы дать лишнему жиру стечь.

После чего перекладываем баклажаны к овощам.

Туда же отправляем 2 ст.л. оливкового масла, столовую ложку кунжутного масла и 2 ст.л. сладкого чили соуса.

Аккуратно перемешиваем салат, чтобы сохранить целостность ингредиентов.

Выкладываем салат с хрустящими баклажанами на блюдо для сервировки.

Сверху выкладываем кусочки творожного сыра.

И посыпаем обжаренным кунжутом.

И семенами подсолнечника.