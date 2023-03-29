Рецепт салата в помидорами и хрустящими баклажанами

Ингредиенты
баклажан – 1 шт.
помидоры – 2 шт.
чеснок – 2 зуб.
твороженный сыр – 50 гр.
мята
базилик
кинза
оливковое масло – 2 ст.л.
кунжутное масло – 1 ст.
семена подсолнечника – 5 гр.
кукурузный крахмал
растительное масло – 0.5 л.
соль
Рецепт приготовления
Предварительно помытый и обсушенный баклажан избавляем от плодоножки и разрезаем на 4 части вдоль плода.
Затем каждую из частей нарезаем на крупные треугольники толщиной около 1 см.
Складываем баклажаны в глубокую миску.
Обильно присаливаем их.
Хорошо перемешиваем и оставляем на 5 минут в сторону, чтобы они просолились.
В это время нарезаем помидоры крупными кусочками.
Я предпочитаю сначала нарезать их на дольки.
Затем каждую дольку разделить на 2 части.
Нарезанные помидоры перекладываем в глубокую миску.
Переходим к зелени.
Я использую небольшой пучок мяты, базилика и кинзы.
Нарезаем зелень не слишком мелко.
Единственное на что стоит обратить внимание - я рекомендую снять листья мяты со стеблей, потому что стебли у нее очень жесткие и испортят впечатление о салате.
Помещаем зелень к помидорам. 2 зубчика чеснока придавливаем плоской стороной ножа и нарезаем так мелко, как вы только можете, либо пропускаем их через пресс для чеснока.
Чеснок также помещаем в миску к остальным ингредиентам.
Немного очищенных семян подсолнечника около 5 гр обжариваем на сухой сковороде.
Так же на сухой сковороде обжариваем около 2-3 гр кунжута.
Одновременно с обжариванием кунжута и семян подсолнечника ставим на огонь небольшую кастрюлю или сотейник, наливаем в неё примерно пол литра растительного масла и даем ему разогреться.
Баклажаны обваливаем в кукурузном крахмале со всех сторон, чтобы как можно больше крахмала налипло на их поверхность.
Опускаем их в раскаленное масло и обжариваем их во фритюре в течении 3-4 минут.
Затем выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы дать лишнему жиру стечь.
После чего перекладываем баклажаны к овощам.
Туда же отправляем 2 ст.л. оливкового масла, столовую ложку кунжутного масла и 2 ст.л. сладкого чили соуса.
Аккуратно перемешиваем салат, чтобы сохранить целостность ингредиентов.
Выкладываем салат с хрустящими баклажанами на блюдо для сервировки.
Сверху выкладываем кусочки творожного сыра.
И посыпаем обжаренным кунжутом.
И семенами подсолнечника.
Кушать подано!
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