Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 388 подписчиков

Свежие комментарии

  • TVM
    Я не понимаю для чего лаваш, если есть в продаже замороженное тесто для лазаньи?Готовим вкусную л...
  • Александр Смолянинов
    Я кетчупом сразу смазываю ломтики батона, а майонезом в конце обильно покрываю верх бутерброда. И ещё. Вместо маринов...Рецепт вкусных го...
  • Юлия Марахтановп
    В блинах уточните мерные ложки или столовыеРецепты из детско...

Рецепт воздушного пирога с картофелем и мясом

Ингредиенты

  • тесто:
  • пшеничная мука в/с - 700 г
  • молоко или вода - 250 мл
  • масло сливочное топленое - 150 г
  • куриные яйца - 2 шт
  • соль – 8 г
  • сахар – 30 г
  • начинка:
  • говядина (баранина, утка, курица) – 1000 г
  • картофель -1500 г
  • сливочное масло – 50 г
  • лук репчатый - 150 г
  • соль – 12 г
  • специи -
  • бульон или вода, если начинка сухая.
  • куриное яйцо для смазывания пирога

Рецепт приготовления

В глубокую чашу влить воду или молоко, добавить яйца, растопленное масло, сахар, соль. Хорошо перемешать до растворения сахара и соли. Затем в чашу просеять муку и замешать тесто. Оно должно получиться чуть мягче, чем пельменное. Переложить тесто в целлофановый мешок и дать ему отдохнуть 30 минут.

Готовое тесто разделить на две неравные части. Из большей части раскатать лепешку большого диаметра толщиной 4-5мм, выложить её на смазанную маслом сковороду так, чтобы края теста свисали на 4-5 см. (Диаметр моей сковороды 28 см. Высота 6,5 см)

Картофель и мясо нарезать средним кубиком. Лук нарезать мелким кубиком. Все это сложить в чашу, добавить соль и любимые специи. Если мясо нежирное, можно добавить сливочное масло. Перемешать. Начинка готова, выложить её на тесто в сковороде.

Второй кусок теста тоже раскатать. И этой второй лепешкой накрыть заполненную начинкой сковороду. Края слепить как в пирогах. В центре верхней лепешки нужно сделать небольшой круглое отверстие. Из теста скатать кружок и накрыть им отверстие -типа крышечка. Смазать пирог яйцом.

Ставим сковороду с пирогом в духовку, разогретую до 180 градусов, нагрев верх-низ, и запекаем 1 час.

Через 1 час достать пирог из духовки. Снять крышечку из теста с отверстия. Попробовать картошку на готовность и посмотреть, не подсохла ли начинка. Добавить в отверстие бульон или воду, если начинка сухая. Отправить пирог обратно в духовку и допекать до готовности картофеля. У меня пирог выпекается за 2 часа 30 минут.

Верхнюю часть пирога срезать по краю лепки, она служит хлебом. Начинку разложить по тарелкам, в конце режем низ и тоже подаём как хлеб.

Ссылка на первоисточник
мясопирогкартофельрецепты пироговобедприготовлениезавтракужинвыпечкавкусноовощи

Картина дня

наверх