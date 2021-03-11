Арахисовая паста

Ингредиенты
арахис - 400 гр.
соль
сахар (мед, подсластитель)
Пошаговый рецепт приготовления
Сырой и очищенный арахис бросить в сковороду и жарить на среднем огне 10 минут, периодически помешивая.
То же самое можно сделать в духовке: выложить арахис на противень и отправить в разогретую до 180 ° духовку на 10 минут. Перемешать 2-3 раза.
Не пережаривайте арахис, иначе он высохнет и не станет жирным.
Если у вас есть неочищенный арахис, то поступаем так же, но вы можете очистить его после полного остывания.
Просто потрите арахис между ладонями.
Отправляем в чашу блендера арахис охлажденный, соль и сахар (подсластитель) - по вкусу.
Блендерим пока не получите арахисовое масло.
Периодически останавливайте блендер, соскребайте арахис с боков, перемешайте и снова включайте блендер. Готовую пасту перелить в банку и дать остыть.
Хранить в прохладном сухом месте. Подойдет и холодильник.
Приятного аппетита! :)
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