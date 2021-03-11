Четыре вкуса

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Арахисовая паста

Фото к рецепту: Арахисовая паста

Ингредиенты 

арахис - 400 гр. 
соль 
сахар (мед, подсластитель) 
Пошаговый рецепт приготовления 

Сырой и очищенный арахис бросить в сковороду и жарить на среднем огне 10 минут, периодически помешивая. 

То же самое можно сделать в духовке: выложить арахис на противень и отправить в разогретую до 180 ° духовку на 10 минут. Перемешать 2-3 раза. 
Не пережаривайте арахис, иначе он высохнет и не станет жирным. 

Если у вас есть неочищенный арахис, то поступаем так же, но вы можете очистить его после полного остывания. 

Просто потрите арахис между ладонями. 
Отправляем в чашу блендера арахис охлажденный, соль и сахар (подсластитель) - по вкусу. 

Блендерим пока не получите арахисовое масло. 
Периодически останавливайте блендер, соскребайте арахис с боков, перемешайте и снова включайте блендер. Готовую пасту перелить в банку и дать остыть. 

Хранить в прохладном сухом месте. Подойдет и холодильник. 

Приятного аппетита! :) 

 

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