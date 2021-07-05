Четыре вкуса

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Вкусный салат на зиму

Фото к рецепту: Завтрак туриста салат на зиму

Ингредиенты

  • помидоры — 1 кг.
  • болгарский перец — 1 кг.
  • пук репчатый — 600 гр.
  • морковь — 600 гр.
  • рис круглый — 500 гр.
  • пасло растительное — 0,5 л.
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Сначала хорошо промойте рис, залейте водой 800 мл. Добавьте 1 ч. л. соли и поставьте варить, как только закипит огонь сделайте на минимум, накройте крышкой и варите 15 мин. Дайте остыть.

Все овощи почистите и вымойте, перец, помидоры и лук нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Перец и помидоры переложите в кастрюлю, поставьте на огонь, как только овощи дадут сок и закипят, варить 25 мин.

Лук и морковь обжарьте. К помидорам и перцу добавьте оставшееся растительное масло, обжаренный лук и морковь, а также отварной рис - все хорошо перемешайте добавьте соль, перец по вкусу (2 ч. л. соли и перец 1 ст. л. без горки) хорошо перемешайте и томите на слабом огне постоянно помешивая, чтобы не пригорело 25 мин.

Банки и крышки простерилизуйте, готовый салат разложите по банкам, переверните их и оставьте до полного остывания.

Поставьте в холодильник.

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