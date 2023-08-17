Рецепт салата из моркови и капусты на зиму

Ингредиенты
капуста – 1 кг
морковь – 5 шт.
чеснок – 5 зубчиков
вода – 125 мл.
растительное масло – 125 мл.
сахар – 125 гр.
соль – 1 ст.л. с горкой
уксус 9%-ный – 10 ст.л.
Рецепт приготовления
Капусту моем, шинкуем тонкой соломкой.
Морковь очищаем от кожуры, моем, натираем на крупной терке.
Я сделала это на электрической терке.
Чеснок освобождаем от шелухи, моем, натираем на мелкой терке или пропускаем через пресс.
Все подготовленные овощи смешиваем в большой емкости и хорошенько уминаем, добиваясь появления овощного сока.
В кастрюлю вливаем воду, растительное масло, всыпаем сахар и соль.
Ингредиенты тщательно перемешиваем и отправляем на огонь.
Доводим рассол до кипения, добиваясь растворения сахара и соли.
Снимаем рассол с плиты, добавляем уксус и перемешиваем.
Заливаем капусту рассолом и тщательно перемешиваем.
Капусту оставляем мариноваться в течение 2 часов.
По истечение указанного времени раскладываем салат по простерилизованным (например, в микроволновке в течение 4-5 минут на максимальной мощности) банкам, закрываем прокипяченными в течение 3-5 минут крышками.
Отправляем на хранение в прохладное место.
Кушать подано!
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