Рецепт салата из моркови и капусты на зиму

капуста – 1 кг

морковь – 5 шт.

чеснок – 5 зубчиков

вода – 125 мл.

растительное масло – 125 мл.

сахар – 125 гр.

соль – 1 ст.л. с горкой

уксус 9%-ный – 10 ст.л.

Капусту моем, шинкуем тонкой соломкой.

Морковь очищаем от кожуры, моем, натираем на крупной терке.

Я сделала это на электрической терке.

Чеснок освобождаем от шелухи, моем, натираем на мелкой терке или пропускаем через пресс.

Все подготовленные овощи смешиваем в большой емкости и хорошенько уминаем, добиваясь появления овощного сока.

В кастрюлю вливаем воду, растительное масло, всыпаем сахар и соль.

Ингредиенты тщательно перемешиваем и отправляем на огонь.

Доводим рассол до кипения, добиваясь растворения сахара и соли.

Снимаем рассол с плиты, добавляем уксус и перемешиваем.

Заливаем капусту рассолом и тщательно перемешиваем.

Капусту оставляем мариноваться в течение 2 часов.

По истечение указанного времени раскладываем салат по простерилизованным (например, в микроволновке в течение 4-5 минут на максимальной мощности) банкам, закрываем прокипяченными в течение 3-5 минут крышками.

Отправляем на хранение в прохладное место.

Кушать подано!