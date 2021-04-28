Куриный суп с домашней яичной лапшой

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала разделайте курицу (для супа понадобятся скелет и грудки). В кастрюлю с холодной водой положите скелет курицы, очищенную луковицу целиком и поставьте на средний огонь. Когда закипит, уберите пену, солим, добавьте 2 лавровых листа и варите примерно 30 минут. Пока варится бульон, приготовьте яичную лапшу.

В глубокую чашу просейте муку, добавьте яйцо и замесите крутое тесто. Оборните пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 20 минут. Затем раскатайте в тонкий пласт и нарежьте лапшу таким размером, как вам нравится, но учитывайте, что при варке она увеличится в 2-3 раза. Нарезанную лапшу разложите на столе и дайте немного подсохнуть.

Из бульона извлеките скелет, лук и лавровый лист, на их место положите куриные грудки нарезанные крупным кубиком и картофель нарезанный средним кубиком, доведите до кипения. Продолжаем убирать пену. Затем добавьте морковь нарезанную полукольцами, специи и лапшу.

Примерно через 5-7 минут положите болгарский перец нарезанный короткими брусочками. Варим до готовности лапши.

После добавим мелко нарубленный укроп, убираем с плиты, накройте крышкой, даём настояться 10 минут. Вкунсый суп готов!