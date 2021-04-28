Четыре вкуса

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Куриный суп с домашней яичной лапшой

Фото к рецепту: Куриный суп с домашней яичной лапшой

Ингредиенты

  • курица – 1 шт
  • репчатый лук – 50 г
  • картофель – 350 г
  • морковь – 60 г
  • болгарский перец – 60 г
  • вода – 3 л
  • лавровый лист – 2 шт
  • хмели-сунели
  • чёрный перец
  • соль
  • для домашней лапши:
  • мука – 100 г
  • куриное яйцо – 1 шт
  • яйца варёные – для подачи

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала разделайте курицу (для супа понадобятся скелет и грудки). В кастрюлю с холодной водой положите скелет курицы, очищенную луковицу целиком и поставьте на средний огонь. Когда закипит, уберите пену, солим, добавьте 2 лавровых листа и варите примерно 30 минут. Пока варится бульон, приготовьте яичную лапшу.

Из бульона извлеките скелет, лук и лавровый лист, на их место положите куриные грудки нарезанные крупным кубиком и картофель нарезанный средним кубиком, доведите до кипения. Продолжаем убирать пену. Затем добавьте морковь нарезанную полукольцами, специи и лапшу.

Примерно через 5-7 минут положите болгарский перец нарезанный короткими брусочками. Варим до готовности лапши.

После добавим мелко нарубленный укроп, убираем с плиты, накройте крышкой, даём настояться 10 минут. Вкунсый суп готов!

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