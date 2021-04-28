Куриный суп с домашней яичной лапшой

Ингредиенты
- курица – 1 шт
- репчатый лук – 50 г
- картофель – 350 г
- морковь – 60 г
- болгарский перец – 60 г
- вода – 3 л
- лавровый лист – 2 шт
- хмели-сунели
- чёрный перец
- соль
- для домашней лапши:
- мука – 100 г
- куриное яйцо – 1 шт
- яйца варёные – для подачи
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала разделайте курицу (для супа понадобятся скелет и грудки). В кастрюлю с холодной водой положите скелет курицы, очищенную луковицу целиком и поставьте на средний огонь. Когда закипит, уберите пену, солим, добавьте 2 лавровых листа и варите примерно 30 минут. Пока варится бульон, приготовьте яичную лапшу.
Из бульона извлеките скелет, лук и лавровый лист, на их место положите куриные грудки нарезанные крупным кубиком и картофель нарезанный средним кубиком, доведите до кипения. Продолжаем убирать пену. Затем добавьте морковь нарезанную полукольцами, специи и лапшу.Примерно через 5-7 минут положите болгарский перец нарезанный короткими брусочками. Варим до готовности лапши.
После добавим мелко нарубленный укроп, убираем с плиты, накройте крышкой, даём настояться 10 минут. Вкунсый суп готов!
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